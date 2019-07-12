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رئيس النادي الرياضي الصفاقسي يعلن استقالته في تدوينة على حسابه على الشبكة العنكبوتية فايسبوك

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - أعلن رئيس النادي الرياضي الصفاقسي المنصف خماخم مساء اليوم الجمعة في تدوينة على حسابه الخاص على الشبكة العنكبوتية فاسبوك عن استقالته من رئاسة الفريق معللا قراره بما قال عنه "نزولا عند رغبة جماهير النادي وحفاظا على مصيره وحمايته من الاندثار".

وأكد خماخم في نفس التدوينة أنه سيدعو إلى جلسة انتخابية خارقة للعادة بعد صدور البلاغ الرسمي من إدارة النادي الصفاقسي بشان الاستقالة.


وإن لم يتسنى لمراسل وات الحصول على معطيات إضافية عن هذه الاستقالة من المعني بالأمر ومن الناطق الرسمي للفريق، فإن هذا القرار أثار موجة من ردود الفعل في أوساط الأحباء تراوحت بين الترحيب بها واستهجانها نظرا لوضعية الفريق في الوقت الراهن وانقضاء الموسم بدون حصد أي لقب باستثناء الوصول الى الدور النهائي لكاس تونس الذي سيجمع فريق الأبيض والأسود بالنجم الساحلي يوم 17 أوت المقبل.

  
  
     
  
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