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الأثيوبي تيسيما لإدارة لقاء السينغال وتونس

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأثيوبي باملاك تيسيما لادارة لقاء الدور نصف النهائي بين السينغال وتونس الذي يحتضنه ملعب 30 جوان بالقاهرة يوم الأحد 14 جويلية 2019 بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت تونس.

كما تم تعيين السوداني وليد أحمد علي مساعدا أولا والكنغولي أوليفيي سافاري مساعدا ثانيا وبرنار كامي من السيشال حكما رابعا.


  
  
     
  
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Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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