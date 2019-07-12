الأثيوبي تيسيما لإدارة لقاء السينغال وتونس

Vendredi 12 Juillet 2019
باب نات - عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأثيوبي باملاك تيسيما لادارة لقاء الدور نصف النهائي بين السينغال وتونس الذي يحتضنه ملعب 30 جوان بالقاهرة يوم الأحد 14 جويلية 2019 بداية من الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت تونس.
كما تم تعيين السوداني وليد أحمد علي مساعدا أولا والكنغولي أوليفيي سافاري مساعدا ثانيا وبرنار كامي من السيشال حكما رابعا.
كما تم تعيين السوداني وليد أحمد علي مساعدا أولا والكنغولي أوليفيي سافاري مساعدا ثانيا وبرنار كامي من السيشال حكما رابعا.
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|3
|3
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|1
|0
|3
|3
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|0
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|0
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|Groupe B
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|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
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|0
|3
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|2
|0
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|4
|3
|1
|1
|1
|1
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|3
|0
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|3
|-4
|Groupe C
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|G
|N
|P
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|9
|3
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|6
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|3
|3
|1
|0
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|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
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|G
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|P
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|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
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|2
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|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
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|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:aziz75 (France )
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