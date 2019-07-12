وزير الدفاع التركي: عملية شحن منظومة ''إس 400'' ستستمر خلال الأيام المقبلة

Vendredi 12 Juillet 2019
الأناضول - أنقرة/ صارب أوزر - قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة، إن عملية شحن منظومة الدفاع الجوي الروسي "إس 400" ستستمر خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به في العاصمة أنقرة حول وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية، في وقت سابق الجمعة.
وقال أكار، "وصلت جميع الطائرات التي كانت مخططا لها أن تصل اليوم (الجمعة)، وبذلك تم استكمال أنشطة شحن أجزاء من المنظومة، وستتواصل العملية في الأيام المقبلة".
وأشار إلى المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها تركيا، موضحاً بالقول "منذ سنوات طويلة ونحن نعمل على تأمين منظومة دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى".
وأردف أكار، "وضعنا بعض المعايير حول هذا الملف، ووفقا لهذه المعايير، أجرينا مباحثات مع الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا".
وتابع "في ختام تلك المباحثات رأينا أن روسيا هي الدولة الوحيدة الأكثر استفاء لمعاييرنا، لذا وقعنا العقد معها في أبريل/ نيسان 2017، ونواصل العمل في إطار تلك الصفقة".
وأضاف وزير الدفاع، "مع هبوط 3 طائرات إلى مطار مرتد (بأنقرة) صباح اليوم (الجمعة)، تكون عملية شحن أجزاء المنظومة بدأت، وستتواصل في الأيام المقبلة، ونعتقد أن العملية ستكتمل كما هو مخطط لها، ولا نشاهد أي مشكلة تعترض أنشطتنا المخطط لها".
ولفت إلى أن "الجنود الأتراك يواصلون التدريب على نصب واستخدام المنظومة في تركيا وروسيا بالتوازي مع عمليات الشحن".
وقال أكار، إن المحاثات بين تركيا والولايات المتحدة مستمرة بشأن شراء منظومة باتريوت الصاروخية.
وأضاف "بالطبع نواصل تقييم شراء منظومة باتريوت أيضا إذا تم الاستيفاء بمعاييرنا، وتواصل مؤسساتنا المعنية دراسة الأمر بشكل مكثف".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به في العاصمة أنقرة حول وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية، في وقت سابق الجمعة.
وقال أكار، "وصلت جميع الطائرات التي كانت مخططا لها أن تصل اليوم (الجمعة)، وبذلك تم استكمال أنشطة شحن أجزاء من المنظومة، وستتواصل العملية في الأيام المقبلة".
وأشار إلى المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها تركيا، موضحاً بالقول "منذ سنوات طويلة ونحن نعمل على تأمين منظومة دفاع جوي وصاروخي بعيد المدى".
وأردف أكار، "وضعنا بعض المعايير حول هذا الملف، ووفقا لهذه المعايير، أجرينا مباحثات مع الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا".
وتابع "في ختام تلك المباحثات رأينا أن روسيا هي الدولة الوحيدة الأكثر استفاء لمعاييرنا، لذا وقعنا العقد معها في أبريل/ نيسان 2017، ونواصل العمل في إطار تلك الصفقة".
وأضاف وزير الدفاع، "مع هبوط 3 طائرات إلى مطار مرتد (بأنقرة) صباح اليوم (الجمعة)، تكون عملية شحن أجزاء المنظومة بدأت، وستتواصل في الأيام المقبلة، ونعتقد أن العملية ستكتمل كما هو مخطط لها، ولا نشاهد أي مشكلة تعترض أنشطتنا المخطط لها".
ولفت إلى أن "الجنود الأتراك يواصلون التدريب على نصب واستخدام المنظومة في تركيا وروسيا بالتوازي مع عمليات الشحن".
وقال أكار، إن المحاثات بين تركيا والولايات المتحدة مستمرة بشأن شراء منظومة باتريوت الصاروخية.
وأضاف "بالطبع نواصل تقييم شراء منظومة باتريوت أيضا إذا تم الاستيفاء بمعاييرنا، وتواصل مؤسساتنا المعنية دراسة الأمر بشكل مكثف".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.
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