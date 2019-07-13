ليلة النجوم: موعد علمي ثقافي ترفيهي يوم الثلاثاء 16 جويلية الجاري

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع الجمعيّة التّونسيّة لعلوم الفلك الدورة السابعة عشر من تظاهرة "ليلة النجوم" يوم الثلاثاء 16 جويلية الجاري، انطلاقا من الساعة السابعة مساء إلى حدود منتصف الليل، وهي سهرة تمزج بين العلوم والفنون في أجواء ثرية بفقرات تنشيطية متنوعة.وتتضمن السهرة المتزامنة مع الخسوف الجزئي للقمر ونزول أول إنسان على وجه القمر، فقرات في شكل حصص علمية خاصة بليلة النجوم، وجولة كونية من خلال المناظير والتلسكوبات لمشاهدة الخسوف الجزئي للقمر وكوكبي زحل والمشتري من الساعة الثامنة مساء إلى منتصف الليل مع بث مباشر على شاشات المدينة . علاوة عن فضاءات للتنشيط وورشات لتقديم تجارب علمية بأسلوب يجمع بين الفائدة والمرح.وتتخلل السهرة مقطوعات موسيقية لأشرف الشرقي في شكل معزوفات على آلات إيقاعية تحت عنوان "سيريس".ويشتمل البرنامج على محاضرات علمية ثرية حيث سيفسر نوفل بن معاوية، رئيس مصلحة الكون بمدينة العلوم بتونس ظاهرة "الخسوف الجزئي للقمر"، وستقدم الدكتورة سلمى البرقاوي، الباحثة بوكالة الفضاء الأمريكية "نازا"، "المهمة انسايت لكوكب المريخ".ويعرض الدكتور نور الدين رؤوفي، الأساتذ الجامعي والمسؤول العلمي على المهمة Parker Solar Probe بوكالة الفضاء الأمريكية "نازا"، مداخلة حول "الشمس ومهمة المسبارParker ".كما سيقدم الدكتور محرز الزريبي، مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي CNRS والمشرف على فريق أنظمة المراقبة CESBIO مداخلتين حول "المراقبة الفضائية للأرض لفحص التغيرات المناخية" و "نزول الإنسان على القمر".و تقتضي المشاركة في ورشات مشاهدة الخسوف القمري وكوكبي زحل والمشتري حجزا مسبقا عند اقتناء تذاكر الدخول وذلك لتجنب طوابير الانتظار أمام المناظير.وتسهل عملية الحجز متابعة الورشات الثلاث (مدة الورشة 20 دقيقة)، وتبلغ أسعار التذاكر دينارين اثنين للأطفال و5 دنانير للطلبة و8 دنانير للكهول.