مهرجان الحمامات الدولي 2019 : إيقاعات القناوة المغربية والإفريقية تفتتح أولى السهرات الموسيقية للمهرجان

Vendredi 12 Juillet 2019



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- أحي الفنان المغربي المقيم بفرنسا عزيز سحماوي مع جامعة قناوة الخميس 11 جويلية 2019 سهرة الافتتاح الموسيقي للدورة 55 لمهرجان الحمامات الدولي أمام جمهور مخضرم من عشاق موسيقى القناوة.السهرة كانت مفعمة بالأغاني الرائعة والمتميزة من موسيقى القناوة المغربية والإفريقية،حيث قدم سحماوي لجمهوره باقة من أغانيه المعروفة على غرار "مكتوب" و"مازال" و"مسكينة" و"جيلالا" و"نورية" وغيرها من الأغاني التي ألهبت الجمهور الحاضر من تونس والجزائروالمغرب وفرنسا.هذه النغمات التي تحاكي الإيقاعات الاحتفالية للقبائل الإفريقية و تروي حكاية تعايش العربي والأمازيغي والأفريقي على أرض المغرب نجحت في شد الجمهور الذي تفاعل مع سحماوي بالرقص والتصفيق.الأجواء كانت حميمية وتفاعل سحماوي بدوره مع جمهوره ولم يلتزم ببرنامجه بل أضاف عديد الأغاني المرتجلة مثل "سيدي منصور" وأعاد أغنية مكتوب بطلب من الجمهور وعبر عن سعادته بترشح المنتخبين التونسي والجزائري للدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.سهرة القناوة كانت بمثابة اختزال لمزاجية ومشاعر القارة الإفريقية اليوم وسفر يعبر القارات بعبق ونغم إفريقي شاعري يرسم جسرا نحو الغرب.وخلال ندوة صحفية عقدت بعد السهرة التي دامت أكثر من ساعتين، أكد سحماوي أنه تفاجئ بالجمهور الذي تفاعل مع أغانيه وعبر عن سعادته بعودته إلى تونس وباعتلاء مسرح الهواء الطلق بالحمامات لأول مرة معربا عن إيمانه بوحدة المغرب العربي وشعوبها.