Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Ma Thare I7sassi  

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يخوض اربع مقابلات تحضيرية من منتخب كوبا

Vendredi 12 Juillet 2019

Vendredi 12 Juillet 2019
وات - يجري المنتخب التونسي للكرة الطائرة سلسلة من المقابلات التحضيرية الودية مع نظيره الكوبي بتونس استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام بتونس من 19 إلى 29 جويلية القادم .

ودخل المنتخب الوطني في تربص تحضيري بتونس من 9 إلى غاية 15 جويلية وسيجري اربع مقابلات مع المنتخب الكوبي بقصر الرياضة بالمنزه حسب الجدول التالي :
الخميس 11 جويلية س 17.30

الجمعة 12 جويلية س 18.00
السبت 13 جويلية س 18.00
الاحد 14 جويلية س 18.00

  
  
     
  
festival-32a920d833e285a79c17a3aa5266b3a0-2019-07-12 15:21:59






0 de 0 commentaires pour l'article 185627



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الجمعة 12 جويلية 2019 | 9 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:16 12:32 05:09 03:17
36°
 34° % 22 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
34°-2338°-2536°-2532°-2330°-23
  • Avoirs en devises
    14173,8

  • (11 juill)
  • Jours d'importation
    79
  •              1 € = 3,23961 DT        1$ =2,87500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juill)   1259,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562943280|185627 454|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires