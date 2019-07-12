المنتخب الوطني للكرة الطائرة يخوض اربع مقابلات تحضيرية من منتخب كوبا

Vendredi 12 Juillet 2019



وات

- يجري المنتخب التونسي للكرة الطائرة سلسلة من المقابلات التحضيرية الودية مع نظيره الكوبي بتونس استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام بتونس من 19 إلى 29 جويلية القادم .ودخل المنتخب الوطني في تربص تحضيري بتونس من 9 إلى غاية 15 جويلية وسيجري اربع مقابلات مع المنتخب الكوبي بقصر الرياضة بالمنزه حسب الجدول التالي :الخميس 11 جويلية س 17.30الجمعة 12 جويلية س 18.00السبت 13 جويلية س 18.00الاحد 14 جويلية س 18.00