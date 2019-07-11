الخاطر: الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت 180 مليار دولار

Jeudi 11 Juillet 2019



الأناضول

- الدوحة / أحمد يوسف - قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر ان الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت الـ180 مليار دولار.وأضافت الخاطر في تصريحات لتلفزيون قطر(رسمي) بثت اليوم الخميس أن "الروابط والشراكات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأبعاد"، في تعليقها على زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني الحالية لواشنطن.وأوضحت أن زيارة الأمير القطري لواشنطن "تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات بين قطر والولايات المتحدة، ولعلّنا شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات منها مجال الطاقة والطيران والدفاع".وأشارت إلى أن "مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية حوالي 20% من الانتاج العالمي للطاقة."ولفتت أيضاً إلى "الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت الـ180 مليار دولار يجب أن تُقرأ في إطار تنويع الاقتصاد القطري لأنه من ضمن استراتيجية التنويع مسألة الاستثمار في الاقتصاديات الدولية الكبيرة ومنها طبعاً اقتصاد الولايات المتحدة."وبدأ الشيخ تميم، زيارة إلى واشنطن، الإثنين (لم تعلن مدتها)، التقى خلالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وعددا من كبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وأعضاء بالكونغرس.وشهدت الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.وتأتي الزيارة في ظل ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة (ليس بينها قطر)، وإيران من جهة أخرى، منذ أن خفضت طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.