آخر لحظة : تغيير المراقب الرواندي بمراقب مغربي !

Jeudi 11 Juillet 2019



باب نات

- أرسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم منذ قليل خطابا إلى الوفد التونسي لإعلامه بتغيير مراقب المقابلة الرواندي سيلستان وتعويضه بالمغربي سعيد بالخياط و ذلك قبل ساعات من توقيت ضربة البداية!