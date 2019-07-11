Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Dalamouni Inness  

طائرة - استعدادا لبطولة العالم - المنتخب التونسي للاواسط في تربص بمصر من 10 الى 15 جويلية

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - دخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للاواسط منذ امس الاربعاء في تربص تحضيري بمصر يتواصل الى غاية 15 جويلية الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستستضيفها البحرين من 18 الى 29 جويلية.
وسيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص ثلاث مقابلات ودية مع منتخب مصر اكابر (ب) ومنتخب دون 21 سنة ايام 11 (امام منتخب مصر للاكابر (ب) و12 و15 من هذا الشهر (امام منتخب دون 21 عاما).
وكان المدرب الوطني امين بسدوري وجه الدعوة ل12 لاعبا للمشاركة في هذه الرحلة وهم الهادي الخزري وحمدي بن طالب وخالد الانقليز والياس بوعشير وعلاء الحمامي وغيث حميد وياسين ريدان وغسان الصغايري وسفيان شعبان وياسين عبد الهادي وسالم النفاتي ومحمد امين الطبيب.
وجدير بالاشارة ان المنتخب التونسي سيخوض بطولة العالم ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات ايران وروسيا وتشيكيا .


وسيستهل منافسات الدور الاول بمواجهة نظيره الايراني يوم 18 جويلية قبل ملاقاة تشيكيا يوم 19 وروسيا يوم 20 من نفس الشهر.
وفي ما يلي برنامج المباريات الودية (بتوقيت تونس) الخميس 11 جويلىة س17/ تونس - منتخب اكابر مصر (ب) الجمعة 12 جويلية س 12/ تونس - منتخب مصر دون 21 سنة الاحد 15 جويلية س 11/ تونس - منتخب مصر دون 21 سنة .

  
  
     
  
festival-c68c7466afceb34d41ce43cc2423e0ab-2019-07-11 21:04:52






0 de 0 commentaires pour l'article 185562



Special can 201
    17:00: Côte d'Ivoire - Algérie (1-1) 3-4 Tab
    20:00: Madagascar - Tunisie (0-2)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الخميس 11 جويلية 2019 | 8 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:42 16:16 12:32 05:08 03:16
26°
 25° % 57 :الرطــوبة
تونــس 21°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
25°-2134°-2336°-2536°-2431°-23
  • Avoirs en devises
    14173,8

  • (11 juill)
  • Jours d'importation
    79
  •              1 € = 3,23961 DT        1$ =2,87500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juill)   1259,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562877121|185562 302|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires