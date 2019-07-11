طائرة - استعدادا لبطولة العالم - المنتخب التونسي للاواسط في تربص بمصر من 10 الى 15 جويلية

Jeudi 11 Juillet 2019
وات - دخل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للاواسط منذ امس الاربعاء في تربص تحضيري بمصر يتواصل الى غاية 15 جويلية الجاري استعدادا للمشاركة في بطولة العالم التي ستستضيفها البحرين من 18 الى 29 جويلية.
وسيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص ثلاث مقابلات ودية مع منتخب مصر اكابر (ب) ومنتخب دون 21 سنة ايام 11 (امام منتخب مصر للاكابر (ب) و12 و15 من هذا الشهر (امام منتخب دون 21 عاما).
وكان المدرب الوطني امين بسدوري وجه الدعوة ل12 لاعبا للمشاركة في هذه الرحلة وهم الهادي الخزري وحمدي بن طالب وخالد الانقليز والياس بوعشير وعلاء الحمامي وغيث حميد وياسين ريدان وغسان الصغايري وسفيان شعبان وياسين عبد الهادي وسالم النفاتي ومحمد امين الطبيب.
وجدير بالاشارة ان المنتخب التونسي سيخوض بطولة العالم ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات ايران وروسيا وتشيكيا .
وسيستهل منافسات الدور الاول بمواجهة نظيره الايراني يوم 18 جويلية قبل ملاقاة تشيكيا يوم 19 وروسيا يوم 20 من نفس الشهر.
وفي ما يلي برنامج المباريات الودية (بتوقيت تونس) الخميس 11 جويلىة س17/ تونس - منتخب اكابر مصر (ب) الجمعة 12 جويلية س 12/ تونس - منتخب مصر دون 21 سنة الاحد 15 جويلية س 11/ تونس - منتخب مصر دون 21 سنة .
وسيخوض المنتخب التونسي خلال هذا التربص ثلاث مقابلات ودية مع منتخب مصر اكابر (ب) ومنتخب دون 21 سنة ايام 11 (امام منتخب مصر للاكابر (ب) و12 و15 من هذا الشهر (امام منتخب دون 21 عاما).
وكان المدرب الوطني امين بسدوري وجه الدعوة ل12 لاعبا للمشاركة في هذه الرحلة وهم الهادي الخزري وحمدي بن طالب وخالد الانقليز والياس بوعشير وعلاء الحمامي وغيث حميد وياسين ريدان وغسان الصغايري وسفيان شعبان وياسين عبد الهادي وسالم النفاتي ومحمد امين الطبيب.
وجدير بالاشارة ان المنتخب التونسي سيخوض بطولة العالم ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات ايران وروسيا وتشيكيا .
وسيستهل منافسات الدور الاول بمواجهة نظيره الايراني يوم 18 جويلية قبل ملاقاة تشيكيا يوم 19 وروسيا يوم 20 من نفس الشهر.
وفي ما يلي برنامج المباريات الودية (بتوقيت تونس) الخميس 11 جويلىة س17/ تونس - منتخب اكابر مصر (ب) الجمعة 12 جويلية س 12/ تونس - منتخب مصر دون 21 سنة الاحد 15 جويلية س 11/ تونس - منتخب مصر دون 21 سنة .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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