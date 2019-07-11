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رئيس فريق الوداد الرياضي: ''الطاس'' ستتخذ قرارها النهائي في أواخر شهر جويلية

Jeudi 11 Juillet 2019

Jeudi 11 Juillet 2019
باب نات - أكد سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، أن محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، ستتخذ قرارها النهائي في أواخر شهر جويلية.
وأوضح الناصري، في تصريح ل”راديو مارس”: “القرار سيتم اتخاذه يوم 28 أو 29 جويلية الجاري”.
وتابع: “في حال قررت محكمة التحكيم الرياضي إعادة المباراة فإن اللقاء سيجرى قبل 4 أوت المقبل”.


وكشف سعيد الناصري، عن سبب مغادرة المدرب فوزي البنزرتي للفريق . وقال الناصري “توصلت برسالة نصية من فوزي البنزرتي يطلب مني اعفائه من تدريب الفريق الأحمر لأسباب شخصية وعائلية وصحية”.

وزاد الناصري قائلا : “فوزي البنزرتي حقق نتائج إيجابية معانا، فاز بالبطولة ووصل معانا لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية”

كدت أتبادل اللكمات مع رئيس الترجي حمدي المدب
وأكد سعيد ناصيري أن رئيس الترجي الرياضي التونسي توجه له بعبارات نابية خلال النقاش الذي دار على أرضية ملعب رادس أثناء توقف مباراة إياب نهائي رابطة أبطال إفريقيا.
وقال الناصيري "رئيس الترجي شتمني وهدّدني، ولو لم أتمالك نفسي لتطورت الأمور إلى تبادل للعنف".





  
  
     
  
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Egypte 9 3 3 0 0 7
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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