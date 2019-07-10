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الجزائر -كوت ديفوار -''سنواجه منافسا قويا وعنيدا'' ( جمال بلماضي )

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - أبرز مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , جمال بلماضي, اليوم الاربعاء, صعوبة المواجهة التي ستجمع منتخب "الخضر" بمنتخب كوت ديفوار الذي وصفه "بالمنافس العازم و الحريص على الفوز" في المقابلة المقررة يوم غد الخميس (00ر17س) , لحساب الدور ربع النهائي من كاس امم افريقيا (مصر 2019) .
وأكّد بلماضي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بملعب السويس :" سنخوض مقابلة صعبة سنسعى فيها التأهل الى الدور ربع النهائي .
المهمة سوف لن تكون سهلة امام تشكيلة ايفوارية مدججة بالأسماء التي تملك خبرة كبيرة وتحذوها عزيمة كبيرة في تحقيق الفوز" مضيفا" سنواجه منتخب توج بلقب دورة 2015 , والامر الاكيد انه سيكون خصما عنيدا في طريقنا ".
وأضاف بلماضي :" لقد قمنا بمعاينة المنتخب الايفواري و تعرفنا على نقاط قوته و ضعفه و نحن الآن بصدد العمل وفق هذه المعطيات .

وفي رده عن سؤال متعلق بصلابة دفاع المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يتلقى اي هدف منذ بداية منافسات النسخة ال32 , قال بلماضي بتواضع كبير:" لا نتلقى اهداف .
هذا امر جيد بالنسبة لنا , والامر المهم حاليا هو الحفاظ على هذه الصلابة من اجل تجنب تلقي اهداف .
هذا الامر يحتاج طبعا للكثير من الشجاعة و الثقة ". واضاف" سنواجه منتخبا قويا سبق له التتويج باللقب القاري في الماضي القريب .
لقد واجه هذا المنتخب صعوبة كبيرة امام مالي , لكنه عرف كيف يصمد و يحافظ على نظافة شباكه, لقد اكّد انه منتخب يمكن ان يتحمل ثقل المقابلة دون ان يتلقى اهداف . اتمنى ان نجد الثغرات المناسبة لاختراقه ,سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق نتيجة طيبة في مقابلة ستكون صعبة للغاية .

" وفي تعليقه عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار) , ابتداء من الدور ربع النهائي ابدى بلماضي تحفظه قائلا": اتمنى ان لا تنعكس هذه التقنية سلبيا على مجريات المقابلات " مستشهدا بما حدث في نهائي رابطة ابطال افريقيا , قائلا ": لا يمكننا اعتبار ما حدث في نهائي رابطة الابطال الافريقية بالأمر الايجابي و الناجح (... )هذه التقنية وضعت في الاساس لمساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصحيحة و اتمنى ان لا تنعكس هذه سلبا على قرارات الحكام و ان تسير الامور بشكل جيد ".
ويذكر انه في حالة التأهل , سيواجه المنتخب الوطني الجزائري في الدور نصف النهائي الفائز من مقابلة نيجيريا -جنوب افريقيا يوم الاحد المقبل (14 جويلية , بالملعب الدولي بالقاهرة ابتداء من الساعة الثامنة مساءا (00ر20 سا) بتوقيت تونس.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
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