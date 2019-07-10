الجزائر -كوت ديفوار -''سنواجه منافسا قويا وعنيدا'' ( جمال بلماضي )

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- أبرز مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , جمال بلماضي, اليوم الاربعاء, صعوبة المواجهة التي ستجمع منتخب "الخضر" بمنتخب كوت ديفوار الذي وصفه "بالمنافس العازم و الحريص على الفوز" في المقابلة المقررة يوم غد الخميس (00ر17س) , لحساب الدور ربع النهائي من كاس امم افريقيا (مصر 2019) .وأكّد بلماضي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بملعب السويس :" سنخوض مقابلة صعبة سنسعى فيها التأهل الى الدور ربع النهائي .المهمة سوف لن تكون سهلة امام تشكيلة ايفوارية مدججة بالأسماء التي تملك خبرة كبيرة وتحذوها عزيمة كبيرة في تحقيق الفوز" مضيفا" سنواجه منتخب توج بلقب دورة 2015 , والامر الاكيد انه سيكون خصما عنيدا في طريقنا ".وأضاف بلماضي :" لقد قمنا بمعاينة المنتخب الايفواري و تعرفنا على نقاط قوته و ضعفه و نحن الآن بصدد العمل وفق هذه المعطيات .وفي رده عن سؤال متعلق بصلابة دفاع المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يتلقى اي هدف منذ بداية منافسات النسخة ال32 , قال بلماضي بتواضع كبير:" لا نتلقى اهداف .هذا امر جيد بالنسبة لنا , والامر المهم حاليا هو الحفاظ على هذه الصلابة من اجل تجنب تلقي اهداف .هذا الامر يحتاج طبعا للكثير من الشجاعة و الثقة ". واضاف" سنواجه منتخبا قويا سبق له التتويج باللقب القاري في الماضي القريب .لقد واجه هذا المنتخب صعوبة كبيرة امام مالي , لكنه عرف كيف يصمد و يحافظ على نظافة شباكه, لقد اكّد انه منتخب يمكن ان يتحمل ثقل المقابلة دون ان يتلقى اهداف . اتمنى ان نجد الثغرات المناسبة لاختراقه ,سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق نتيجة طيبة في مقابلة ستكون صعبة للغاية ." وفي تعليقه عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار) , ابتداء من الدور ربع النهائي ابدى بلماضي تحفظه قائلا": اتمنى ان لا تنعكس هذه التقنية سلبيا على مجريات المقابلات " مستشهدا بما حدث في نهائي رابطة ابطال افريقيا , قائلا ": لا يمكننا اعتبار ما حدث في نهائي رابطة الابطال الافريقية بالأمر الايجابي و الناجح (... )هذه التقنية وضعت في الاساس لمساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصحيحة و اتمنى ان لا تنعكس هذه سلبا على قرارات الحكام و ان تسير الامور بشكل جيد ".ويذكر انه في حالة التأهل , سيواجه المنتخب الوطني الجزائري في الدور نصف النهائي الفائز من مقابلة نيجيريا -جنوب افريقيا يوم الاحد المقبل (14 جويلية , بالملعب الدولي بالقاهرة ابتداء من الساعة الثامنة مساءا (00ر20 سا) بتوقيت تونس.