الجزائر -كوت ديفوار -''سنواجه منافسا قويا وعنيدا'' ( جمال بلماضي )

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - أبرز مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم , جمال بلماضي, اليوم الاربعاء, صعوبة المواجهة التي ستجمع منتخب "الخضر" بمنتخب كوت ديفوار الذي وصفه "بالمنافس العازم و الحريص على الفوز" في المقابلة المقررة يوم غد الخميس (00ر17س) , لحساب الدور ربع النهائي من كاس امم افريقيا (مصر 2019) .
وأكّد بلماضي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بملعب السويس :" سنخوض مقابلة صعبة سنسعى فيها التأهل الى الدور ربع النهائي .
المهمة سوف لن تكون سهلة امام تشكيلة ايفوارية مدججة بالأسماء التي تملك خبرة كبيرة وتحذوها عزيمة كبيرة في تحقيق الفوز" مضيفا" سنواجه منتخب توج بلقب دورة 2015 , والامر الاكيد انه سيكون خصما عنيدا في طريقنا ".
وأضاف بلماضي :" لقد قمنا بمعاينة المنتخب الايفواري و تعرفنا على نقاط قوته و ضعفه و نحن الآن بصدد العمل وفق هذه المعطيات .
وفي رده عن سؤال متعلق بصلابة دفاع المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يتلقى اي هدف منذ بداية منافسات النسخة ال32 , قال بلماضي بتواضع كبير:" لا نتلقى اهداف .
هذا امر جيد بالنسبة لنا , والامر المهم حاليا هو الحفاظ على هذه الصلابة من اجل تجنب تلقي اهداف .
هذا الامر يحتاج طبعا للكثير من الشجاعة و الثقة ". واضاف" سنواجه منتخبا قويا سبق له التتويج باللقب القاري في الماضي القريب .
لقد واجه هذا المنتخب صعوبة كبيرة امام مالي , لكنه عرف كيف يصمد و يحافظ على نظافة شباكه, لقد اكّد انه منتخب يمكن ان يتحمل ثقل المقابلة دون ان يتلقى اهداف . اتمنى ان نجد الثغرات المناسبة لاختراقه ,سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق نتيجة طيبة في مقابلة ستكون صعبة للغاية .
" وفي تعليقه عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار) , ابتداء من الدور ربع النهائي ابدى بلماضي تحفظه قائلا": اتمنى ان لا تنعكس هذه التقنية سلبيا على مجريات المقابلات " مستشهدا بما حدث في نهائي رابطة ابطال افريقيا , قائلا ": لا يمكننا اعتبار ما حدث في نهائي رابطة الابطال الافريقية بالأمر الايجابي و الناجح (... )هذه التقنية وضعت في الاساس لمساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصحيحة و اتمنى ان لا تنعكس هذه سلبا على قرارات الحكام و ان تسير الامور بشكل جيد ".
ويذكر انه في حالة التأهل , سيواجه المنتخب الوطني الجزائري في الدور نصف النهائي الفائز من مقابلة نيجيريا -جنوب افريقيا يوم الاحد المقبل (14 جويلية , بالملعب الدولي بالقاهرة ابتداء من الساعة الثامنة مساءا (00ر20 سا) بتوقيت تونس.
وأكّد بلماضي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء بملعب السويس :" سنخوض مقابلة صعبة سنسعى فيها التأهل الى الدور ربع النهائي .
المهمة سوف لن تكون سهلة امام تشكيلة ايفوارية مدججة بالأسماء التي تملك خبرة كبيرة وتحذوها عزيمة كبيرة في تحقيق الفوز" مضيفا" سنواجه منتخب توج بلقب دورة 2015 , والامر الاكيد انه سيكون خصما عنيدا في طريقنا ".
وأضاف بلماضي :" لقد قمنا بمعاينة المنتخب الايفواري و تعرفنا على نقاط قوته و ضعفه و نحن الآن بصدد العمل وفق هذه المعطيات .
وفي رده عن سؤال متعلق بصلابة دفاع المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يتلقى اي هدف منذ بداية منافسات النسخة ال32 , قال بلماضي بتواضع كبير:" لا نتلقى اهداف .
هذا امر جيد بالنسبة لنا , والامر المهم حاليا هو الحفاظ على هذه الصلابة من اجل تجنب تلقي اهداف .
هذا الامر يحتاج طبعا للكثير من الشجاعة و الثقة ". واضاف" سنواجه منتخبا قويا سبق له التتويج باللقب القاري في الماضي القريب .
لقد واجه هذا المنتخب صعوبة كبيرة امام مالي , لكنه عرف كيف يصمد و يحافظ على نظافة شباكه, لقد اكّد انه منتخب يمكن ان يتحمل ثقل المقابلة دون ان يتلقى اهداف . اتمنى ان نجد الثغرات المناسبة لاختراقه ,سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق نتيجة طيبة في مقابلة ستكون صعبة للغاية .
" وفي تعليقه عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار) , ابتداء من الدور ربع النهائي ابدى بلماضي تحفظه قائلا": اتمنى ان لا تنعكس هذه التقنية سلبيا على مجريات المقابلات " مستشهدا بما حدث في نهائي رابطة ابطال افريقيا , قائلا ": لا يمكننا اعتبار ما حدث في نهائي رابطة الابطال الافريقية بالأمر الايجابي و الناجح (... )هذه التقنية وضعت في الاساس لمساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصحيحة و اتمنى ان لا تنعكس هذه سلبا على قرارات الحكام و ان تسير الامور بشكل جيد ".
ويذكر انه في حالة التأهل , سيواجه المنتخب الوطني الجزائري في الدور نصف النهائي الفائز من مقابلة نيجيريا -جنوب افريقيا يوم الاحد المقبل (14 جويلية , بالملعب الدولي بالقاهرة ابتداء من الساعة الثامنة مساءا (00ر20 سا) بتوقيت تونس.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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Par:slimene (France )
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