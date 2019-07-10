اليوم الاولمبي - اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تكرم اولمبيي ضاحية المرسى

Mercredi 10 Juillet 2019



وات

- تحتفل اللجنة الوطنية الأولمبية التونسيّة وبلدية المرسى يوم السبت 13 جويلية الجاري بمنتزه قصر السّعادة باليوم الأولمبي السنوي حيث سيتم تكريم أولمبيي المرسى وعددهم 29 بين رياضيين ومدرّبين ومسيرين.ويتضمن برنامج الاحتفال الذي سيدور بحضور عديد الأبطال وفي مقدّمتهم البطل الاولمبي محمد القمّودي ورؤساء الجامعات الرياضيّة الوطنيّة والعائلة الرياضيّة الموسّعة لمنطقة المرسى، تنظيم ورشات رياضية في 12 اختصاصا وهي كرة الطائرة (3*3) وكرة السلة (3*3) والمصارعة التقليدية والتايكواندو والكرة الحديدية وكرة القدم المصغرة وكرة اليد (4*4) والجيدو والملاكمة والتنس ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة (كرة السلة).