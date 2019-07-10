اليوم الاولمبي - اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية تكرم اولمبيي ضاحية المرسى

Mercredi 10 Juillet 2019
وات - تحتفل اللجنة الوطنية الأولمبية التونسيّة وبلدية المرسى يوم السبت 13 جويلية الجاري بمنتزه قصر السّعادة باليوم الأولمبي السنوي حيث سيتم تكريم أولمبيي المرسى وعددهم 29 بين رياضيين ومدرّبين ومسيرين.
ويتضمن برنامج الاحتفال الذي سيدور بحضور عديد الأبطال وفي مقدّمتهم البطل الاولمبي محمد القمّودي ورؤساء الجامعات الرياضيّة الوطنيّة والعائلة الرياضيّة الموسّعة لمنطقة المرسى، تنظيم ورشات رياضية في 12 اختصاصا وهي كرة الطائرة (3*3) وكرة السلة (3*3) والمصارعة التقليدية والتايكواندو والكرة الحديدية وكرة القدم المصغرة وكرة اليد (4*4) والجيدو والملاكمة والتنس ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة (كرة السلة).
ويتضمن برنامج الاحتفال الذي سيدور بحضور عديد الأبطال وفي مقدّمتهم البطل الاولمبي محمد القمّودي ورؤساء الجامعات الرياضيّة الوطنيّة والعائلة الرياضيّة الموسّعة لمنطقة المرسى، تنظيم ورشات رياضية في 12 اختصاصا وهي كرة الطائرة (3*3) وكرة السلة (3*3) والمصارعة التقليدية والتايكواندو والكرة الحديدية وكرة القدم المصغرة وكرة اليد (4*4) والجيدو والملاكمة والتنس ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة (كرة السلة).
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|-
|-
|-
|-
|Nigeria
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:32
|05:07
|03:15
|
26°
|26°
|% 57
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|26°-25
|33°-22
|35°-24
|38°-26
|38°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 702) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 649) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 480) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 461) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 183) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 849) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 978) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 080) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 080) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 569) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 251) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 003) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 690) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 919) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 252) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 439) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 784) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 407) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 857) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 465) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:sarramba (Tunisia )
Sur: العياري: كيما طبقتوا القانون على نبيل القروي، طبقوه على سليم العزّابي