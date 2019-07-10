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النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين تحذّر اللاعبين من التعاقد مع النادي الإفريقي

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - نشرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين عبر حسابها الرسمي على "تويتر" الثلاثاء 9 جويلية 2019 تحذيرا للاعبين المحترفين بعدم التعاقد مع 4 أندية في القارة الإفريقية وهم النادي الإفريقي، شباب ريف الحسيمة من المغرب، لوزاكو دينامو الزمبي و"بلاك فورست" البوتسواني.
وجاء التحذير من النقابة التي تهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في كامل أنحاء العالم بسبب تأخر الأندية المذكورة في سداد مستحقات لاعبيها، وتعرضها لعقوبات من الاتحاد الدولي "الفيفا.





  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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