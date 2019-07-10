النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين تحذّر اللاعبين من التعاقد مع النادي الإفريقي

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - نشرت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين عبر حسابها الرسمي على "تويتر" الثلاثاء 9 جويلية 2019 تحذيرا للاعبين المحترفين بعدم التعاقد مع 4 أندية في القارة الإفريقية وهم النادي الإفريقي، شباب ريف الحسيمة من المغرب، لوزاكو دينامو الزمبي و"بلاك فورست" البوتسواني.
وجاء التحذير من النقابة التي تهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في كامل أنحاء العالم بسبب تأخر الأندية المذكورة في سداد مستحقات لاعبيها، وتعرضها لعقوبات من الاتحاد الدولي "الفيفا.
وجاء التحذير من النقابة التي تهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في كامل أنحاء العالم بسبب تأخر الأندية المذكورة في سداد مستحقات لاعبيها، وتعرضها لعقوبات من الاتحاد الدولي "الفيفا.
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|Groupe F
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|G
|N
|P
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|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
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|3
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|2
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
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En continu
- Hier 17:02 زعيمات تونسيات: ألفة يوسف وعبير موسي ..
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Par:slimene (France )
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