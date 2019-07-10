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كاس امم افريقيا ( مصر 2019 ) -معز حسن يعتذر

Mercredi 10 Juillet 2019

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - قدم حارس مرمى المنتخب الوطني معز حسن في تدوينة مطولة على حسابه في تطبيق أنستغرام إعتذاراته من الاطار الفني وزملائه بالمنتخب الوطني والجماهير الرياضية بتونس على ما صدر منه في نهاية مباراة غانا وتونس عندما رفض تعويضه بزميله فاروق بن مصطفى قبل حصة تنفيذ ركلات الجزاء.

وفي ما يلي الترجمة الحرفية لما ورد في التدوينة :
"مبروك لتونس.

أود العودة لحادثة أمس وأبدأ بتقديم إعتذاراتي من مدربي وزملائي وجماهير المنتخب الوطني كافة.
إن ضغط المباراة وحماسي اللعب لعلم بلادي كانا سببا في ردة فعلي المؤسفة في مباراة غانا. وأشعر أنه للحظة من زمن غابت عني مباديء الروح الرياضية. وكل من يعرفني يدرك أنني كنت أتسم دوما بالحرفية والوطنية وشعور قوي بالانتماء لفريقنا الوطني. أجدد إعتذراتي للجميع وأعول على تفهم الاطار الفني وزملائي وجماهير المنتخب وألتزم باتباع سلوك إيجابي وروح من الانسجام في مشواري مع نسور قرطاج الذي نالي شرف الانتماء إليهم. مبروك لنا جميعا. وتحيا تونس"
معز حسن"

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Bénin
    20:00: Nigeria - Afrique du Sud
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
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