انطلاق التحضيرات لمباراة الدور ربع النهائي ضد مدغشقر والليلة السفر الى القاهرة

Mardi 09 Juillet 2019



باب نات

- في إطار حسن الإعداد لمباراة الدور ربع النهائي بين المنتخب التونسي و نظيره الملغاشي والتي ستدور يوم الخميس 11 جويلية بملعب السلام بالقاهرة على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس انطلقت التحضيرات من خلال حصة صباحية استشفائية تحت اشراف الاطار الطبي . فيما تم توزيع اللاعبين خلال الحصة التدريبية لمساء هذا اليوم الى مجموعتين.ووفق بلاغ للجامعة التونسية لكرة القدم, ضمت المجموعة الأولى 13 لاعبا الذين شاركوا كأساسيين حيث قاموا بحصة ازالة ارهاق صحبة المعد البدني في الجزء الاول من الحصة ثم عادوا الى النزل للقيام بحصة تأهيل واسترجاع قوى مع طبيب المنتخب تدوم 45 دقيقة.أما المجموعة الثانية والتي ضمت 11 لاعبا وهم فاروق بن مصطفى، معز بن شريفية، ايمن دحمان ،ايمن بن محمد، محمد دراغر، مارك اللمطي، نسيم هنيد، فراس شواط، بسام الصرارفي،كريم العواضي و رامي البدوي فقد قاموا بحصة تدريبية كاملة دامت 75 دقيقة استغلها الاطار الفني لتجربة بعض التصورات الفنية و لتعزيز اللياقة البدنية الى جانب القيام بتمارين بالكرة امام المرمى بهدف التدرب على طريقة تسريع اللعب وانهاء الهجمة وقطع الكرة وقد تم انهاء الحصة بالتدرب على ركلات الترجيح.في برنامج الغد حصة تدريبية واحدة تنطلق على الساعة السادسة مساء بملعب نادي شمس بالقاهرة ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام حسب التراتيب الجاري بها العملويعقد الناخب الوطني الان جيراس يوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بملعب السلام بالقاهرة ندوة صحفية على الساعة الواحدة إلا ربع بعد الزوال وسيكون مرفوقا بلاعب.وللإشارة يغادر الوفد التونسي مساء اليوم وانطلاقا من الساعة السابعة مدينة الإسماعيلية في اتجاه القاهرة وستدوم الرحلة بالحافلة قرابة الساعتان مع العلم ان مدير دائرة المنتخبات والمسؤول على التغذية كانا قد سبقا الوفد اليوم لتسهيل كل الأمور اللوجستية لعناصرنا الوطنية.