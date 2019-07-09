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ترامب: قطر أنشأت واحدة من أعظم القواعد العسكرية في العالم

Mardi 09 Juillet 2019

Mardi 09 Juillet 2019
الأناضول - واشنطن - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالتحالف بين بلاده وقطر، وقال إنّ الأخيرة أنشأت "واحدة من أعظم القواعد العسكرية بالعالم"، في إشارة إلى قاعدة العُديد.

وخلال استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض، لفت ترامب إلى أن الدوحة أنفقت نحو 8 مليارات دولار لبناء وتطوير "العُديد".


كما أشاد الرئيس الأمريكي باستثمارات قطر في بلاده، وقال إنها من بين الأكبر في العالم، وموضع تقدير كبير في واشنطن.

ولمّح ترامب إلى عزم الدوحة عقد صفقة لشراء طائرات من شركة "بوينغ" الأمريكية، دون تفاصيل.

وأضاف أن من شأن الخطوة توفير الكثير من فرص العمل بالولايات المتحدة.

بدوره، شدد أمير قطر على متانة علاقات البلدين، ولفت أن بلاده تنوي ضخ استثمارات في البنية التحتية الأمريكية.

وتقع قاعدة "العديد" الجوية قرب العاصمة القطرية الدوحة، تضم آلاف العسكريين الأمريكيين، وتعد مركزًا أساسيًا لانطلاق عمليات الولايات المتحدة الجوية في الشرق الأوسط.

  
  
     
  
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
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