كاس افريقيا لكرة السلة ( دون 16 سنة )- فوز تونس على كوت ديفوار 59-56

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- فاز المنتخب التونسي لكرة السلة ( دون 16 سنة) اليوم على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 59-56 في اطار الجولة الثالثة من مقابلات المجموعة الثانية في الدور الاول لكاس افريقيا ( دون 16سنة) وهو الفوز الاول في البطولة الافريقية بعد هزيمتين امام مالي وغينيا يتبارى غدا المنتخب التونسي ( دون 16 سنة) مع منتخب رواندا في اطار الجولة الرابعة للبطولة الافريقية.