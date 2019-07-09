كاس افريقيا لكرة السلة ( دون 16 سنة )- فوز تونس على كوت ديفوار 59-56

Mardi 09 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب التونسي لكرة السلة ( دون 16 سنة) اليوم على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 59-56 في اطار الجولة الثالثة من مقابلات المجموعة الثانية في الدور الاول لكاس افريقيا ( دون 16سنة) وهو الفوز الاول في البطولة الافريقية بعد هزيمتين امام مالي وغينيا يتبارى غدا المنتخب التونسي ( دون 16 سنة) مع منتخب رواندا في اطار الجولة الرابعة للبطولة الافريقية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:07
|03:14
|
31°
|31°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|31°-25
|33°-24
|34°-23
|34°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 631) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 874) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 437) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 135) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 154) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 649) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 72 209) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 042) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 55 013) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 455) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 025) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 969) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 470) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 44 454) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 236) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 420) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 742) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 377) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 846) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 443) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:Mahdibey ( )
Sur:الإعلام الغاني إعتبرها صورة ''الكان'' ... المشجع الغاني المشهور ''اوبيور'' مع رضيع تونسي في المدارج