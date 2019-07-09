الدورة 32 لمهرجان مقرين الصيفي: برمجة متنوعة تلبي جميع الأذواق الفنية

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- تقام الدورة الثانية والثلاثون لمهرجان مقرين الصيفي من 13 إلى 30 جويلية الحالي.وتستهلّ التظاهرة بعرض مسرحي بعنوان "في المنفى" لعبد القادر الكوكي.وتختتم حفل يحييه الفنان زياد غرسة.وبرمجت الهيئة المديرة للمهرجان عروضا لأنماط موسيقية متنوعة راوحت بين الموسيقى الملتزمة والموسيقى الصوفية والموسيقى الشعبية والموسيقى الطربية، فضلا عن العروض المسرحية والعروض الموجهة للأطفال.ففي ما يتعلّق بالموسيقى الصوفية، سيكون الجمهور على موعد مع عرض "الحضرة" يوم 17 جويلية وعرض ثان بعنوان "تجليات" في سهرة 24 جويلية.ويسهر أحباء الفن الشعبي يوم 23 جويلية مع الفنانيْن صالح الفرزيط وعاطف عبروق.وأعدّ المنظمون لعشاق الموسيقى الشبابية عروضا متنوعة على غرار عرض مغني الراب "sanfara" يوم 20 جويلية، وعرض الفنان أيمن لسيق في سهرة 18 جويلية وعرض "ولد ساسي" يوم 22 جويلية.ويسهر عشاق الأغنية الملتزمة يوم 26 جويلية مع فرقة "أولاد المناجم".أما أحباء الكوميديا فسيكونون على موعد مع عرض "double face" للثنائي بسام الحمراوي وكريم الغربي.