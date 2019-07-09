اداء المنتخب في نسق تصاعدي ومباراة غانا يمكن اعتمادها كمرجع ( عفوان الغربي)

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- ابرز المدرب والمحلل الرياضي عفوان الغربي اهمية الفوز الذي حققه المنتخب التونسي يوم امس على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في الوقتين الاصلي و الاضافي 1-1 في اطارثمن نهائي كاس امم افريقيا ان اداء المنتخب الوطني في نسق تصاعدي .وقال الغربي في تصريح لوكالة (وات) ان المنتخب التونسي تدارك امره وظهر بوجه افضل بكثير خلال مباراة يوم امس مع منتتخب غانا وذلك مقارنة بما قدمه في الدور الاول عندما اكتفى بثلاثة تعادلات وضمن التاهل الى الدور ثمن النهائي ثم الى ربع النهائي لكاس امم افريقيا 2019.واعتبر ان من اهم الاستنتاجات من اداء المنتخب التونسي هو ان الفريق في حاجة للعب بعمق هجومي صريح وقد تجسد ذلك من خلال الدور الهام الذي اداه المهاجم طه ياسين الخنيسي في المباراة مع منتخب غانا كما ان التعويل على ثلاثة لاعبين في الوسط ساعد على تامين التوازن لاداء الفريق .ولاحظ ان المنتخب الوطني في الدور الاول لم يجازف وبدت محاولات التسديد تجاه مرمى المنافس شحيحة جدا كما ان دور الظهيرين لم يكن ناجعا معتبرا انه يمكن اعتبار اداء المنتخب امام غانا كمرجع يتم البناء عليه واستخلاص العبر الفنية والتكتيكية اللازمة من تلك المباراة التي كسبها المنتخب التونسي مع التاكيد على ان المنتخب قادر على مزيد تحسين ادائه لو ظهرت بعض عناصره بوجهها الحقيقي على غرار يوسف المساكني ووهبي الخزري وانيس البدري وعن مباراة ربع النهائي بين المنتخب التونسي ونظيره الملغاشي المقررة ليوم الخميس في اطار ربع نهائي البطولة اعتبر عفوان الغربي ان المنتخب التونسي سيكون امام فرصة سانحة امام منتخب مدغشقر للفوز والمضي قدما في النهائيات الافريقية خاصة وان منتخب مدغشقر رغم تاهله الى ربع النهائي فهو لا يملك تقاليد كبيرة في كرة القدم وليس له تجربة في النهائيات الافريقية ولو لعب الفريق التونسي بنفس الروح الانتصارية يوم الخميس فانه سيكون قادرا على التاهل للدور المقبل وفي تعليقه عن مدى ملاءمة الظروف المناخية الحارة للعب مقابلات من مستوى عال في كرة القدم ضمن كاس امم افريقيا قال الغربي ان اللاعبين المحليين تعودوا على مثل هذه المناخات على خلاف بعض اللاعبين المحترفين في اوروبا اللذين قد يتاثر اداؤهم في درجات الحرارة العالية.