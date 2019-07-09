الصحف التونسية تشيد بتاهل المنتخب التونسي الى ربع النهائي

Mardi 09 Juillet 2019



وات

- ابرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم انجاز المنتخب التونسي بتاهله ال الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا لكرة القدم بعد فوزه امس على منتخب غانا العريق بركلات الترجيح 5-2 بعد التعادل في الوقتين الاصلي و الاصافي بنتيجة 1-1 واشادت باداء المنتخب التونسي الذى عوض عن ادائه غير المقنع في الدور الاول من النهائيات القارية.وكتبت "الشروق" بالبنط العريض في صفحتها الاولى " وعادت الروح" واضحت انه بعد لقاء مثير نجح المنتخب التونسي في الاطاحة بغانا و التاهل الى الدور ربع النهائي لكاس افريقيا مضيفة ان المنتخب التونسي ظهر بمستواه الحقيقي وتمكن من فك "العقدة الغانية" التي لازمتنا طوال عقود .واشارت الى ان الترشح سيمنح تونس اجنحة اضافية في بقية المشوار وتوجهت الصحيفة بالشكر للحارس فاروق بن مصطفى الذي قدم درسا بلغيا حسب الصحفية من خلال تصديه لركلة جزاء ومساهمته الكبيرة في تحقيق الترشح رغم قرار ابعاده عن التشكيلة بعد الهفوة التي ارتكبها في المباراة الاولى وعنونت "الصباح مقالها " بفرحة شعب " في اشارة الى ما اشاعه تاهل المنتخب من مشاعرالبهجة و الفرح لدى التونسيين وجاء في المقال ان نسور قرطاج حلقت عاليا في سماء الاسماعيلة واهدت شعبا باسره فرحة في امس الحاجة اليها واشارت الى ان المنتخب التونسي كان منذ البداية مصرا على صنع الحدث والاطاحة بالمنتخب الغاني وفي صفحتها الاولى عنونت جريدة الصحافة مقالها عن تاهل المنتخب " الشخصية القوية للمنتخب تنهي العقدة الغانية " وكتبت ان المنتخب الوطني تاهل الى ربع النهائي بعد انتصار صعب ومستحق " مضيفة ان المنتخب التونسي فك عقدة المنتخب الغاني وتدارك المستوي غير المرضي الذي ظهر به في الدور الاول وفي تعليق تحت عنوان " بطولة اخرى تنطلق الان " كتبت الصحيفة ان المنتخب الوطني كذب كل التكهنات المسبقة بخصوص فشله في الوصول الى الدور ربع النهائي وتمكن من تجاوز منافسه الغاني واضافت ان من حق الجماهير ان تفرح بالتاهل لانه تحقق ضد منتخب قوي وله اسبقية تاريخية على المنتخب التونسي الذي لم يقدر على الانتصار عليه في مختلف النهئائيات وابرزت "جريدة لابراس " ان المنتخب التونسي حقق تاهله بفضل الاصرار والتضامن والعزيمة وشرف لاعبو المنتخب بادائهم كرة القدم التونسية واستحق المنتخب تاهله الى ربع النهائي .وجاء في المقال " لقد استعدنا طعم متابعة المنتخب التونسي الذي اعتمد نزعة هجومية منذ انطلاق المباراة وتمنت الصحيفى ان يواصل المتخب التونسي مشواره في نهائيات كاس امم افريقيا وان لا تقف المسيرة عند هذا الحد ".