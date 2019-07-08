الى متى ستتواصل مهزلة البوركيني؟؟

Lundi 08 Juillet 2019



عمد احد نزل منطقة الحمامات صباح السبت 6جويلية 2019 الى الاستعانة بأمن النزل لاخراج مجموعة من السيدات كن يسبحن بلباس سباحة خاص بالمتحجبات من المسبح.وحيث قامت السيدات بمعاينة ما حصل عبر محضر معاينة محرر من طرف العدل المنفذ الاستاذ م.ر .للاشارة فإن قماش البوركيني متكون من 90%من مادة البولستار و10%من مادة النايلون حسب المقاييس الدولية للاقمشة المعدة للسباحة غير انه يبدو ان القائمين على الشأن السياحي لم يستسيغوا بعد تمتع فئة معينة من التونسيين او غيرهم ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع بقية فئات شعوب العالم.وللتذكير فإن القانون الاساسب عدد11لسنة 2018يجرم جميع اشكال الميز العنصري حيث ينص الفصل الثاني منه على انه يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كالتفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرما من التمتّع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبا وأعباء إضافيّة.يعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعيّة وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العـرق أو اللـون أو النسـب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.فهل ستبقى هذه القوانين مصادرا لملأ الرفوف ام ستتعاطى الجهات الرسمية معها بجدية اكبر.