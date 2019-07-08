إنتاج الولايات المتحدة من الخام يسجل 12.2 مليون برميل يوميًا

Lundi 08 Juillet 2019
الأناضول - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الاثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تجاوز حاجز الـ 12 مليون برميل يوميا للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2019.
وأضافت الإدارة في بيان، أن اختراق إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة عتبة الـ 12 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، جاء بعد أقل من عام على تخطي 11 مليون برميل يوميًا في أغسطس/ آب 2018.
وفي 7 مايو/ أيار الماضي، توقعت الإدارة أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.49 مليون برميل يوميا إلى 12.45 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2019.
كما تتوقع الإدارة أن يزيد الإنتاج من 930 ألف برميل يوميا إلى 13.38 مليون برميل يوميا في 2020.
وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، قال نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن بلاده ستحافظ على إنتاجها من النفط، أو حتى تزيده، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضافت الإدارة في بيان، أن اختراق إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة عتبة الـ 12 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، جاء بعد أقل من عام على تخطي 11 مليون برميل يوميًا في أغسطس/ آب 2018.
وفي 7 مايو/ أيار الماضي، توقعت الإدارة أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.49 مليون برميل يوميا إلى 12.45 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2019.
كما تتوقع الإدارة أن يزيد الإنتاج من 930 ألف برميل يوميا إلى 13.38 مليون برميل يوميا في 2020.
وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، قال نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن بلاده ستحافظ على إنتاجها من النفط، أو حتى تزيده، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 13:26 رسالة الى عبير ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:13
|
30°
|30°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|30°-28
|42°-27
|34°-23
|33°-22
|33°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 573) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 487) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 405) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 889) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 128) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 439) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 810) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 024) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 969) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 373) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 956) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 926) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 319) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 752) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 225) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 396) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 735) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 348) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 832) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 428) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:RIADH (France )
Sur:Tunisie Ghana 1-0 ...match en cours