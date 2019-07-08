إنتاج الولايات المتحدة من الخام يسجل 12.2 مليون برميل يوميًا

Lundi 08 Juillet 2019



الأناضول

- قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الاثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تجاوز حاجز الـ 12 مليون برميل يوميا للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2019.وأضافت الإدارة في بيان، أن اختراق إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة عتبة الـ 12 مليون برميل يوميا في أبريل الماضي، جاء بعد أقل من عام على تخطي 11 مليون برميل يوميًا في أغسطس/ آب 2018.وفي 7 مايو/ أيار الماضي، توقعت الإدارة أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.49 مليون برميل يوميا إلى 12.45 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2019.كما تتوقع الإدارة أن يزيد الإنتاج من 930 ألف برميل يوميا إلى 13.38 مليون برميل يوميا في 2020.وفي 12 يونيو/ حزيران الماضي، قال نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، إن بلاده ستحافظ على إنتاجها من النفط، أو حتى تزيده، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي.