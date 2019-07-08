ساحل العاج تصل لربع نهائي أمم أفريقيا على حساب مالي

Lundi 08 Juillet 2019



وكالات

- نجح منتخب ساحل العاج بالوصول إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، بعدما فازوا بصعوبة بالغة على منتخب مالي بهدفٍ نظيف في المباراة القوية التي جمعت بينهما على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة القارية.