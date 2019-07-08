عروض موسيقية ومسرحية في الدورة 42 لمهرجان الزهراء الدولي من 10 جويلية إلى 13 أوت

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- تلتئم الدورة الثانية والأربعون لمهرجان الزهراء الدولي من 10 جويلية إلى 13 أوت 2019.وتستهلّ بحفل موسيقي تحييه فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي، وبمشاركة الفنانين عدنان الشواشي والشاذلي الحاجي ورحاب الصغيّر وشكر عمر الحناشي.وبرمجت الهيئة المديرة لهذه التظاهرة الصيفية 19 عرضا فنيا، منها 8 عروض مسرحية و7 عروض لأنماط موسيقية متنوعة، بالإضافة إلى عرضين للأطفال وعرض لشريط سينمائي وآخر لألعاب سحرية، وذلك بميزانية جملية بلغت حوالي 140 ألف دينار، وفق ما أفاد (وات)، اليوم الاثنين، عضو الهيئة المديرة للمهرجان كمال كديسة.وتحدث كمال كديسة عن إعداد إدارة المهرجان لبرنامج ثقافي موازي يتمثّل في معرض للكتاب ومعرض للفن التشكيلي وآخر للحرف، فضلا عن برمجة عرض للبالي الياباني يوم 13 جويلية، وعرض لموسيقى الجاز من الجزائر بعنوان "إفريقيا سبيريت" وذلك يوم 29 جويلية.وحدّدت إدارة المهرجان أسعار التذاكر بين 10 دنانير و30 دينارا حسب خصوصية العرض المقدّم، بينما حُدّدت أسعار التذاكر الخاصة بعروض الأطفال بـ 5 دنانير، وفق المصدر نفسه.10 جويلية:عرض فرقة الوطن العربي للموسيقى11 جويليةعرض البالي الياباني15 جويليةعرض مسرحية "القادمون" للمخرج سامي النصري17 جويليةعرض صوفي بعنوان "تجليات" بقيادة الشيخ علي بن قدور19 جويليةعرض مسرحية للأطفال بعنوان "La petite sirène Mayar"20 جويليةعرض كوميدي "تفريكية" للثنائي منجي بن سعيد والأسعد بن عثمان22 جويليةعرض مسرحية "لمدك" للمخرج سامي منتصر24 جويليةعرض فيلم "دشرة" للمخرج عبد الحميد بوشناق26 جويليةعرض "3 في 1" لجعفر القاسمي27 جويليةعرض الفنان حسان الدوس29 جويليةعرض موسيقى الجاز "إفريقيا سبيريت" من الجزائر31 جويليةعرض الحضرة "أولاد بومخلوف"2 أوتعرض "بيرم" بقيادة الأستاذ نوفل بن عيسى3 أوتعرض مسرحية "بين قوسين" للمثل سفيان الداهش7 أوتعرض مسرحية "فركة صابون" لمعز التومي وعزيزة بولبيار9 أوتعرض "double face" للثنائي بسام الحمراوي وكريم الغربي10 أوتعرض الفنان مرتضى13 أوتعرض موسيقي لمجموعة "club elle"