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عروض موسيقية ومسرحية في الدورة 42 لمهرجان الزهراء الدولي من 10 جويلية إلى 13 أوت

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
وات - تلتئم الدورة الثانية والأربعون لمهرجان الزهراء الدولي من 10 جويلية إلى 13 أوت 2019.
وتستهلّ بحفل موسيقي تحييه فرقة الوطن العربي للموسيقى بقيادة المايسترو عبد الرحمان العيادي، وبمشاركة الفنانين عدنان الشواشي والشاذلي الحاجي ورحاب الصغيّر وشكر عمر الحناشي.

وبرمجت الهيئة المديرة لهذه التظاهرة الصيفية 19 عرضا فنيا، منها 8 عروض مسرحية و7 عروض لأنماط موسيقية متنوعة، بالإضافة إلى عرضين للأطفال وعرض لشريط سينمائي وآخر لألعاب سحرية، وذلك بميزانية جملية بلغت حوالي 140 ألف دينار، وفق ما أفاد (وات)، اليوم الاثنين، عضو الهيئة المديرة للمهرجان كمال كديسة.


وتحدث كمال كديسة عن إعداد إدارة المهرجان لبرنامج ثقافي موازي يتمثّل في معرض للكتاب ومعرض للفن التشكيلي وآخر للحرف، فضلا عن برمجة عرض للبالي الياباني يوم 13 جويلية، وعرض لموسيقى الجاز من الجزائر بعنوان "إفريقيا سبيريت" وذلك يوم 29 جويلية.
وحدّدت إدارة المهرجان أسعار التذاكر بين 10 دنانير و30 دينارا حسب خصوصية العرض المقدّم، بينما حُدّدت أسعار التذاكر الخاصة بعروض الأطفال بـ 5 دنانير، وفق المصدر نفسه.


وتنطلق جميع العروض على الساعة العاشرة ليلا بمسرح الهواء الطلق بالزهراء وفق البرنامج التالي:
10 جويلية:
عرض فرقة الوطن العربي للموسيقى
11 جويلية
عرض البالي الياباني
15 جويلية
عرض مسرحية "القادمون" للمخرج سامي النصري
17 جويلية
عرض صوفي بعنوان "تجليات" بقيادة الشيخ علي بن قدور
19 جويلية
عرض مسرحية للأطفال بعنوان "La petite sirène Mayar"
20 جويلية
عرض كوميدي "تفريكية" للثنائي منجي بن سعيد والأسعد بن عثمان
22 جويلية
عرض مسرحية "لمدك" للمخرج سامي منتصر
24 جويلية
عرض فيلم "دشرة" للمخرج عبد الحميد بوشناق
26 جويلية
عرض "3 في 1" لجعفر القاسمي
27 جويلية
عرض الفنان حسان الدوس
29 جويلية
عرض موسيقى الجاز "إفريقيا سبيريت" من الجزائر

31 جويلية
عرض الحضرة "أولاد بومخلوف"
2 أوت
عرض "بيرم" بقيادة الأستاذ نوفل بن عيسى
3 أوت
عرض مسرحية "بين قوسين" للمثل سفيان الداهش
7 أوت
عرض مسرحية "فركة صابون" لمعز التومي وعزيزة بولبيار
9 أوت
عرض "double face" للثنائي بسام الحمراوي وكريم الغربي
10 أوت
عرض الفنان مرتضى
13 أوت
عرض موسيقي لمجموعة "club elle"

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire (0-1)
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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