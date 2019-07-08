تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في لقاءه اليوم ضد المنتخب الغاني.

Lundi 08 Juillet 2019
في ما يلي التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي التي اختارها الاطار الفني لمواجهة المنتخب الغاني مساء اليوم في الدور ثمن النهائي من كاس امم افريقيا لكرة القدم (مصر 2019):
معز حسن - وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - اسامة الحدادي - الياس السخيري - غيلان الشعلالي - الفرجاني ساسي - انيس البدري - يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي.
معز حسن - وجدي كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - اسامة الحدادي - الياس السخيري - غيلان الشعلالي - الفرجاني ساسي - انيس البدري - يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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Par:cartaginois2011 ( )
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