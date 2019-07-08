لسعد الدريدي يباشر مهامه مدربا للنادي الافريقي

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- باشر لسعد الدريدي اليوم مهامه مدربا للنادي الافريقي عندما اشرف على اول حصة تدريبية له على راس فريق اكابر النادي الافريقي بملعب زويتن.وحضر الحصة التدريبية بالخصوص رئيس النادي عبد السلام اليونسي وعدد من اعضاء الهيئة واعضاء الاطار الفني وسبق للسعد الدريدي ان درب فرق الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي والملعب التونسي والملعب القابسي.