هل أعلن الباجي نهاية حافظ قائد السبسي

Lundi 08 Juillet 2019



"شكرا للجميع.. نحمد الله على ما حبانا به، وسأواصل إن شاء الله العمل من أجل أن تتم عهدتي التي تنتهي في أواخر ديسمبر 2019"، تلك عبارات الباجي قائد السبسي في أول ظهور له بعد الأزمة الصحية التي ألمت به، عبارات تعلن نهاية المشوار، وتؤكد أن الرجل يتحامل على نفسه لينهي عهدته، انها النهـــــــاية.. وبالتأكيد هي نهاية رائعة، على الباجي أن يحمد الله الذي مد في انفاسه الى ما بعد التسعين ومد في صحته، والاهم مد في سلامة مداركه العقلية التي مكنته من قيادة مرحلة انتقالية في بلاد استثنائية عقب ثورة استثنائية، ولا نخال الكثير من زعماء السياسة عبر العالم يطمعون في قيادة بلدية او معتمدية بعد هذا السن المتقدم، ثم إنه يتحتم على الباجي ان يشكر ثورة سبعطاش ديسمبر، التي منحته المنصب الذي لم يخطر على باله حتى في الحلم، فهو السياسي المحنك ورجل القانون والشخصية المرنة المناورة، رغم ذلك لم يتمكن في عنفوانه من تجاوز الحقائب الوزارية، مع بورقيبة او مع بن علي، وتمكن مع الثورة من الارتقاء الى مستوى القصبة ثم اخترق الى مستوى الضاحية الشمالية قرطاج المثيرة، قرطاج اللذيذة، قرطاج الفتنة والشهوة، قرطاج الدبابات والبايات، قرطاج النساء.. قرطاج وسيلة بن عمار، قرطاج سعيدة ساسي، قرطاج ليلى الطرابلسي، قرطاج بياتريس راين-المرزوقي- قرطاج شذلية قائد السبسي..جاءت عبارات السبسي لتؤكد أن معاركه الصحية المقبلة كلها تدور حول التسلح بالعزيمة لإنهاء العهدة وتسليم الأمانة ليس أكثر، ما يعني أن حافظ قائد السبسي سيعيش حالة من الريبة والقلق وسيفقد السند الأهم منذ انطلاق معاركه نحو الفوز بقيادة النداء الموحد ثم النداء المنشطر ثم أحد شقوق النداء، تدريجيا يشعر السبسي الابن بالفراغ، وتجدب الساحة من حوله، تتسلل الشخصيات لواذا وتبالغ في الانسحاب كلما بالغت صحة الرئيس في التعثر، وكلما شعروا أن الرئيس لن يجدد، كلما نزحوا بعيدا عن حافظ، يبحثون لهم عن ركن جديد يأوون إليه، لقد تبين الأمر بشكل واضح بعد رحيل الندائية المتأنية، فحال خروج سلمى اللومي من القصر تأكد للمتابعين الاذكياء ان الامر انتهى وان مغادرة الشقراء الثرية لقرطاج، إنما هي لحظات وداع قاسية ورسالة للابن بان تونس 2020 لن تكون بنكهة سبسية، انسحبت سلمى اللومي آخر الحصون النسائية للتجربة السبسية، ذهبت لتخوض تجربة مغايرة، فأين سيذهب حافظ يا ترى؟! اغلب صبيان السبسي ونُطفه السياسية، انفصلوا واتخذوا لهم تجارب خاصة، فماذا سيصنع الصبي البيولوجي للرئيس؟إذا ثبتت الكتيبة التي تحف حافظ الى اليوم ولم تنفذ عمليات انسحاب قبل حلول 22 جويلية تاريخ تسليم الترشحات للانتخابات التشريعية، فالأرجح أن نصاب الشق الندائي تحت رعاية السبسي الابن، وخلال الانتخابات التشريعية سيراوح نسبة 5%، وهي نسبة يصعب ان يصمد معها حافظ في ساحة متوترة وبين غابة من الشقوق تحمله مسؤولية انهيار النداء التاريخي، وغابة من العائلات الفكرية تحمله مسؤولية عدم التداول السلمي على زعامة النداء، لذلك يبدو أن الطرح الاقرب والاسلم للسبسي الابن هو تنفيذ عملية انسحاب من الحياة السياسية تحت تغطية مكثفة من الأب الرئيس، مغادرة سلمية للحلبة مع رمي المنديل، قد تخفف من الاحتقان والعداء على شرط المنافسة والمناصب، وتبقي على حزازيات شخصية ستزول باختفاء الرجل من الرادار السياسي، و انغماسه في دنيا المال والأعمال.