قبلي: فقرات متنوعة تؤثث الدورة 13 لمهرجان الاصالة والابداع بنويل

Lundi 08 Juillet 2019



وات

- انطلقت صباح اليوم الدورة 13 لمهرجان الاصالة والابداع بمنطقة نويل من معتمدية دوز الجنوبية التي ستتواصل على امتداد ثلاثة ايام في برنامج متنوع يجمع بين المعارض والعروض الفرجوية والسهرات الفنية والشعرية وفق ما اكده مدير هذه الدورة ( ياسين بن احمد) لمراسل وات مشيرا الى ان هذه التظاهرة التي تعود للانتظام بعد احتجاب دام لـ 12 سنة تهدف للترويج لمنطقة النويل والتعريف بثراء مخزونها التراثي والثقافي.واضاف المصدر ذاته ان القائمين على هذه الدورة حاولوا الاستجابة لمختلف اذواق الوافدين عليها عبر تنويع فقرات البرنامج الذي افتتح اليوم بمعرض حول مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية الذي يشمل واحة نويل علاوة على تنظيم معرض بالواحة تحت عنوان " ايام زمان" تلاه افتتاح معرض للصور الفوتغرافية بدار الشباب بالمنطقة التي احتضنت ايضا ندوة علمية حول التصرف المستدام في المنظومات المائية في ظل ما باتت تعانيه ولاية قبلي من اشكاليات تتعلق بديمومة الموارد المائية جراء استنزاف الطبقة.ويتواصل برنامج هذه الدورة عشية اليوم من خلال تقديم استعراض فرجوي بساحة المهرجان تؤثثه مختلف الفرق الفلكلورية والشعبية المشاركة ليفسح المجال للعرض الممميز لهذه التظاهرة بعنوان " العودة" في جزءه الاول وهو عمل ملحمي كتب نصه ثلاثة من ابناء المنطقة ( عبد الله جمعة وحامد بلقاسم ومهدي مبارك) يصور عودة ابن الموطن بعد هجره لسنوات في رمزية لعودة المهرجان وتذكير للاجيال الصاعدة بما كان يميز هذه التظاهرة من لوحات تراثية تجمع بين رقصة الزقايري ولوحة الورادة على البئر ولوحة التهليم عند سقي الابل فضلا عن لوحة العرس التقليدي الذي تتخلله مناجات الابن للموطن وتعبيره عن تواصل الحياة واستمراريتها حبا في البقاء وسعيا للحفاظ على الوطن ( حسب ما اكده كاتب هذا النص عبد الله جمعة لمراسل وات ) ليكون الموعد في سهرة اليوم الاول مع عرض حضرة رجال تونس بساحة السوق ويتميز برنامج اليوم الثاني من هذه التظاهرة بتنظيم ندوة فكرية حول المراة والتنمية بين الواقع والافاق ثم التحول الى ساحة العين القديمة بقرية نويل اين تقام عدة عروض فلكلورية بمشاركة فرق من تونس والجزائر وفلسطين وليبيا ليسهر رواد هذه التظاهرة مساء اليوم الثاني مع مسرحية " جعفرية" لجعفر القاسمي وتختتم الدورة 13 للمهرجان في اليوم الثالث من خلال تنظيم ماراطون فرسان الواحة تحت شعار " شباب فاعل من اجل واحة مستدامة " ثم تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي بنويل علاوة على مسابقة شعرية حول تراث المنطقة وعاداتها وتقاليدها لتتواصل العروض عشية اليوم الختامي بتقديم الجزء الثاني من العمل الملحمي " العودة" وتنظيم سهرة فنية تحييها فرقة " النجع"