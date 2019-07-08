ارتفاع نسب الطلاق بمصر 6.7 بالمائة في 2018

Lundi 08 Juillet 2019
الأناضول - القاهرة - أعلنت القاهرة، الإثنين، أن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر في 2018 مقارنة بـ 2017، وكانت أعلاها في العاصمة المصرية، وأقلها في محافظتين وسط وجنوب البلاد.
جاء ذلك في نشرة سنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء (رسمي) في بيان لوسائل الإعلام.
ووفق البيان "بلغت عدد إشهادات الطلاق211 ألفا و554 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7 في المئة".
وتطرق البيان، إلى "عدد إشهادات الطلاق التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فـى منتصف نفـس العام".
وبلغ معدل الطلاق 2.2 في الألف عام 2018 مقابل 2.1 في الألف عام 2017 ، وبلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 فى الألف مقابل 1,7 فى الألف بالريف.
كما بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط (جنوب) والمنيا (وسط).
وقال البيان: "بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفا و315 عقدا عام 2018 مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017، بنسبة انخفاض 2.8 في المئة".
في سبتمبر/ أيلول 2018 أطلق الأزهر الشريف بمصر، حملة بعنوان "وعاشروهن بالمعروف" للحد من نسب الطلاق بالبلاد، بعد 5 أشهر من حملة أولى بعنوان تحت عنوان "لم الشمل"؛ لمواجهة هذه الظاهرة اللافتة بالبلاد.
جاء ذلك في نشرة سنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء (رسمي) في بيان لوسائل الإعلام.
ووفق البيان "بلغت عدد إشهادات الطلاق211 ألفا و554 عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7 في المئة".
وتطرق البيان، إلى "عدد إشهادات الطلاق التى تمت خلال العام لكل ألف من السكان فـى منتصف نفـس العام".
وبلغ معدل الطلاق 2.2 في الألف عام 2018 مقابل 2.1 في الألف عام 2017 ، وبلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 فى الألف مقابل 1,7 فى الألف بالريف.
كما بلغ أعلى معدل طلاق 4.3 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط (جنوب) والمنيا (وسط).
وقال البيان: "بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفا و315 عقدا عام 2018 مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017، بنسبة انخفاض 2.8 في المئة".
في سبتمبر/ أيلول 2018 أطلق الأزهر الشريف بمصر، حملة بعنوان "وعاشروهن بالمعروف" للحد من نسب الطلاق بالبلاد، بعد 5 أشهر من حملة أولى بعنوان تحت عنوان "لم الشمل"؛ لمواجهة هذه الظاهرة اللافتة بالبلاد.
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