صلاح مصباح يسخر من برمجة حفل له في مهرجان قابس دون علمه

Lundi 08 Juillet 2019
باب نات - عبر الفنان صلاح مصباح عن استغرابه من برمجة حفلة له في اختتام المهرجان الدولي بقابس دون عمله و مع فرقة لا يعرفها.
و قال صلاح مصباح في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "عشنا و شفنا.مهرجان قابس الدولي، يبرمجني دون علمي، في اختتام دورته لهذه السّنة، و مع فرقة لا أعرفها، بأرخص سعر تذكرة: 5 دنانير".
واضاف مصباح ساخرا " اندرى تلزّوا في باش نجاوبكم بالمكشوف".
وتابع في تدوينة اخرى " "مكالمة هاتفية من السيد مدير مهرجان قابس، مشكورا، وضعت النقاط على الحروف".
و تضمن برمجة الدورة 36 لمهرجان قابس الدولي حفلة مبرمجة يوم 8 أوت 2019 تجمع بين صلاح مصباح وفرقة تخت الموسيقية العربية وبسعر تذكرة قدره 5 دنانير.
و قال صلاح مصباح في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "عشنا و شفنا.مهرجان قابس الدولي، يبرمجني دون علمي، في اختتام دورته لهذه السّنة، و مع فرقة لا أعرفها، بأرخص سعر تذكرة: 5 دنانير".
واضاف مصباح ساخرا " اندرى تلزّوا في باش نجاوبكم بالمكشوف".
وتابع في تدوينة اخرى " "مكالمة هاتفية من السيد مدير مهرجان قابس، مشكورا، وضعت النقاط على الحروف".
و تضمن برمجة الدورة 36 لمهرجان قابس الدولي حفلة مبرمجة يوم 8 أوت 2019 تجمع بين صلاح مصباح وفرقة تخت الموسيقية العربية وبسعر تذكرة قدره 5 دنانير.
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