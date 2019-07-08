رسالة الى عبير ..

Lundi 08 Juillet 2019
أبو مــــازن
أنت مقدمة على مرحلة انتخابية هامة في تونس ما بعد الثورة ولعل هذه الاخيرة سبب رئيس قد وفّر لك هذا الظهور الاعلامي و هذا الكمّ من الاهتمام لا سيّما وأنّ دستور ما بعد الثورة يسمح للجميع و دون اقصاء بابداء الرأي والتعبير عنه و يسمح بكافة الحقوق السياسية خلافا لما كانت عليه من قبل. لعلك انتقلت من الدفاع عن المخلوعية الى الدفاع عن البورقيبة اذ لم يترك المخلوع ما يدافع عليه بل هرّبه الى الخارج وترك في لحظة طائشة البلد تحت وطأة فوضى عارمة لولا أهل البلد المدنيون بطبعهم الى حدّ النخاع كما ذكرهم جدّهم الاكبر العلامة ابن خلدون.
سؤالي الذي يطرحه عدد من أهل البلد المتمدنين و الذين يؤمنون بالديمقراطية : ان حالفك الحظ وفزت بأغلبية في البرلمان أو كرسي قرطاج فستعمدين على ارجاع المخلوع الى أرض الوطن وهنا يكمن السؤال: هل ستضعينه تحت سلطة القضاء الذي استقل عن التعليمات؟ ام تراك تسعفينه بالعفو و الصفح ثم تتنازلين له عن الحكم اعترافا بفضله و مجهوده الذي لا يخلو اجتماع من التذكير به؟
لو أجبت بلا عن الجزء الأول فتلك خيانة لمن تستعملينه منذ مدّة كشعار سياسي و هو انكار لعهد "الأمن والأمان هنا يحيا الانسان" و هو نفاق لسنوات الجمر التي قيل فيها "ما كيفو حد" ففضله على ما بقي من التجمع كفضل الغدير الآسن في يوم قيظ و حرّ. امّا اذا كانت الاجابة بنعم للجزء الثاني من السؤال فلما تحملين لواء من أرهق البلاد لعشرات السنوات و قامت عليه الثورة و تدعين لدستور نقحه من هبّ ودبّ على المقاس حتى صار رتقه أصعب من خياطه من جديد.
كلا الاجابتين تنكران أحقيتك بصولجان الحكم وان طبّل الطبال و الزكار فتونس اليوم تحتاج الى فكر "دستوري" جديد يندمج مع فكر الدولة المدنية و دستورها المتقدم جدّا مقارنة بدساتير عربية و اقليمة أخرى. تونس اليوم التي فتح لها توظيب استراتيجي للمنطقة سبيل الانعتاق و الحرية والديمقراطية لا يمكن أن تسعها أدبيات البورقيبة وان كانت ناجحة في ستينات القرن وسبعيناته فالزمن غير الزمن و ثورة العقول لا تقدّس الشخصيات بل تقدّس الأفكار.
أنت مقدمة على مرحلة انتخابية هامة في تونس ما بعد الثورة ولعل هذه الاخيرة سبب رئيس قد وفّر لك هذا الظهور الاعلامي و هذا الكمّ من الاهتمام لا سيّما وأنّ دستور ما بعد الثورة يسمح للجميع و دون اقصاء بابداء الرأي والتعبير عنه و يسمح بكافة الحقوق السياسية خلافا لما كانت عليه من قبل. لعلك انتقلت من الدفاع عن المخلوعية الى الدفاع عن البورقيبة اذ لم يترك المخلوع ما يدافع عليه بل هرّبه الى الخارج وترك في لحظة طائشة البلد تحت وطأة فوضى عارمة لولا أهل البلد المدنيون بطبعهم الى حدّ النخاع كما ذكرهم جدّهم الاكبر العلامة ابن خلدون.
سؤالي الذي يطرحه عدد من أهل البلد المتمدنين و الذين يؤمنون بالديمقراطية : ان حالفك الحظ وفزت بأغلبية في البرلمان أو كرسي قرطاج فستعمدين على ارجاع المخلوع الى أرض الوطن وهنا يكمن السؤال: هل ستضعينه تحت سلطة القضاء الذي استقل عن التعليمات؟ ام تراك تسعفينه بالعفو و الصفح ثم تتنازلين له عن الحكم اعترافا بفضله و مجهوده الذي لا يخلو اجتماع من التذكير به؟
لو أجبت بلا عن الجزء الأول فتلك خيانة لمن تستعملينه منذ مدّة كشعار سياسي و هو انكار لعهد "الأمن والأمان هنا يحيا الانسان" و هو نفاق لسنوات الجمر التي قيل فيها "ما كيفو حد" ففضله على ما بقي من التجمع كفضل الغدير الآسن في يوم قيظ و حرّ. امّا اذا كانت الاجابة بنعم للجزء الثاني من السؤال فلما تحملين لواء من أرهق البلاد لعشرات السنوات و قامت عليه الثورة و تدعين لدستور نقحه من هبّ ودبّ على المقاس حتى صار رتقه أصعب من خياطه من جديد.
كلا الاجابتين تنكران أحقيتك بصولجان الحكم وان طبّل الطبال و الزكار فتونس اليوم تحتاج الى فكر "دستوري" جديد يندمج مع فكر الدولة المدنية و دستورها المتقدم جدّا مقارنة بدساتير عربية و اقليمة أخرى. تونس اليوم التي فتح لها توظيب استراتيجي للمنطقة سبيل الانعتاق و الحرية والديمقراطية لا يمكن أن تسعها أدبيات البورقيبة وان كانت ناجحة في ستينات القرن وسبعيناته فالزمن غير الزمن و ثورة العقول لا تقدّس الشخصيات بل تقدّس الأفكار.
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
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|Algerie
|Madagascar
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Par:ahmed01 (France )
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