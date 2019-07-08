المغرب.. ضبط 27 طنا من مخدر الشيرا كانت في طريقها لأوروبا

Lundi 08 Juillet 2019



الأناضول

- الرباط/ خالد مجدوب - قال الأمن المغربي، الاثنين ، إنه” أحبط محاولة لتهريب أزيد من 27 طنا من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب بميناء طنجة المتوسط (أقصى شمال البلاد)”.جاء ذلك في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ، حصلت الأناضول على نسخة منه.وقال البيان إن الجهات المعنية تمكنت مساء الأحد، من "إحباط محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب”.ولفت البيان إلى أن "عملية مراقبة الناقلات الثلاث التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوروبا، والتي كان يفترض أنها تحمل شحنة من المعدات الصناعية، أسفرت عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة ضمن 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنة".وأضاف تم "توقيف ثلاثة سائقين وثلاثة من المساعدين، يحملون جميعا الجنسية المغربية، وتتراوح أعمارهم بين 31 و50 سنة”.