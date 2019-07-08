قوى-البطولة العربية للناشئين والناشئات - تونس تنهي مشاركتها في المركز الرابع ب21 ميدالية منها 4 ذهبيات

Lundi 08 Juillet 2019
وات - انهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة العربية لالعاب القوى للناشئين والناشئات التي اسدل عليها الستار مساء الأحد بملعب رادس في المركز الرابع بمجموع 21 ميدالية (4 ذهبية و9 فضية و8 برونزية).
وعاد المركز الأول للمغرب التي حصدت 23 ميدالية (10 ذهبية و8 فضية و5 برونزية) أمام مصر ب17 ميدالية (9 ذهبية و4 فضية و4 برونزية) فيما ال المركز الثالث للجزائر ب24 ميدالية (8 ذهبية و8 فضية و8 برونزية).
وكانت حصيلة المنتخب التونسي في اليوم الختامي ميدالية ذهبية واحدة بواسطة رحاب الظاهري في سباق 2000م موانع و4 ميداليات فضية عن طريق سهيلة نصر في سباق 400م حواجز وخلود الشعباني في سباق 1500م ودينا غرسلي في مسابقة الوثب الثلاثي وشيماء شويخ في رمي الجلة إلى جانب 3 ميداليات برونزية عبر اسلام كثيري في الوثب الثلاثي وحبيبة الضيف في رمي المطرقة ومنتخب الناشئات في سباق التتابع متنوع.
وعاد المركز الأول للمغرب التي حصدت 23 ميدالية (10 ذهبية و8 فضية و5 برونزية) أمام مصر ب17 ميدالية (9 ذهبية و4 فضية و4 برونزية) فيما ال المركز الثالث للجزائر ب24 ميدالية (8 ذهبية و8 فضية و8 برونزية).
وكانت حصيلة المنتخب التونسي في اليوم الختامي ميدالية ذهبية واحدة بواسطة رحاب الظاهري في سباق 2000م موانع و4 ميداليات فضية عن طريق سهيلة نصر في سباق 400م حواجز وخلود الشعباني في سباق 1500م ودينا غرسلي في مسابقة الوثب الثلاثي وشيماء شويخ في رمي الجلة إلى جانب 3 ميداليات برونزية عبر اسلام كثيري في الوثب الثلاثي وحبيبة الضيف في رمي المطرقة ومنتخب الناشئات في سباق التتابع متنوع.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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Par:kerker (France )
Sur: كاس امم افريقيا - المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمباراة غانا الحاسمة