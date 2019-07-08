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اليونان: من هو كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء المقبل؟

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
فرانس 24 - تصدر حزب "الديموقراطية الجديدة" نتائج الانتخابات التشريعيّة التي جرت الأحد في اليونان. وحصل الحزب المحافظ على الأغلبية في البرلمان بـ158 مقعدا من أصل 300 في البرلمان. وتسمح هذه النتائج لزعيم الحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن يكون رئيس الوزراء المقبل للبلاد، فمن هو كيرياكوس ميتسوتاكيس؟ فيديو




  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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