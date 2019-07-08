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صعود أسعار النفط مستفيدة من اتفاق خفض الإنتاج

Lundi 08 Juillet 2019

Lundi 08 Juillet 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مستفيدة من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك +".

والأسبوع الماضي، وافق التحالف المؤلف من أعضاء "أوبك"، ومستقلين بقيادة روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة، ينتهي في مارس/ آذار 2020.


إلا أن التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي، يضغط على أسعار الخام، ويحد من صعودها نحو مستويات الربع الثاني 2019 البالغة 68 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة (08:21 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.67 بالمئة أو 43 سنتا إلى 64.67 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.57 بالمئة أو 33 سنتا إلى 57.83 دولارا للبرميل.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Mali - Côte d'Ivoire
    20:00: Ghana - Tunisie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
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