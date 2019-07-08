صعود أسعار النفط مستفيدة من اتفاق خفض الإنتاج

Lundi 08 Juillet 2019
الأناضول - صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مستفيدة من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك +".
والأسبوع الماضي، وافق التحالف المؤلف من أعضاء "أوبك"، ومستقلين بقيادة روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة، ينتهي في مارس/ آذار 2020.
إلا أن التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي، يضغط على أسعار الخام، ويحد من صعودها نحو مستويات الربع الثاني 2019 البالغة 68 دولارا للبرميل.
وبحلول الساعة (08:21 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.67 بالمئة أو 43 سنتا إلى 64.67 دولارا للبرميل.
كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.57 بالمئة أو 33 سنتا إلى 57.83 دولارا للبرميل.
والأسبوع الماضي، وافق التحالف المؤلف من أعضاء "أوبك"، ومستقلين بقيادة روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة، ينتهي في مارس/ آذار 2020.
إلا أن التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي، يضغط على أسعار الخام، ويحد من صعودها نحو مستويات الربع الثاني 2019 البالغة 68 دولارا للبرميل.
وبحلول الساعة (08:21 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.67 بالمئة أو 43 سنتا إلى 64.67 دولارا للبرميل.
كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.57 بالمئة أو 33 سنتا إلى 57.83 دولارا للبرميل.
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Par:kerker (France )
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