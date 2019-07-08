صعود أسعار النفط مستفيدة من اتفاق خفض الإنتاج

Lundi 08 Juillet 2019



الأناضول

- صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مستفيدة من تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك +".والأسبوع الماضي، وافق التحالف المؤلف من أعضاء "أوبك"، ومستقلين بقيادة روسيا، على تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا على مدار 9 أشهر مقبلة، ينتهي في مارس/ آذار 2020.إلا أن التخوفات من التباطؤ الاقتصادي العالمي، يضغط على أسعار الخام، ويحد من صعودها نحو مستويات الربع الثاني 2019 البالغة 68 دولارا للبرميل.وبحلول الساعة (08:21 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 0.67 بالمئة أو 43 سنتا إلى 64.67 دولارا للبرميل.كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.57 بالمئة أو 33 سنتا إلى 57.83 دولارا للبرميل.