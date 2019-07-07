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قدم: أمريكا تتوج بمونديال السيدات للمرة الرابعة

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
الأناضول - توج المنتخب الأمريكي، يوم الأحد، بكأس العالم للسيدات لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

وتغلب المنتخب الأمريكي على نظيره الهولندي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "غروباما ستايديوم" بمدينة ليون الفرنسية.


قدم المنتخبان أداء مميزا طوال ال ٩٠ دقيقة، وكانت الخطورة الأكبر لمنتخب أمريكا والذي نجح في التصدي لخطورة المنتخب الهولندي.

أحرز هدفي أمريكا، ميغان رابينو من ضربة جزاء وروز لافيل في الدقيقتين ٦١ و٦٩ من زمن المباراة.

بذلك، واصل المنتخب الأمريكي هيمنته على عالم كرة القدم النسائية بعد أن توج باللقب الرابع من أصل ٨ بطولات لكأس العالم.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée (3-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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