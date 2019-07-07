قادة أفارقة يعتزمون إطلاق منطقة تجارية بحجم 3.4 تريليون دولار

Dimanche 07 Juillet 2019
الأناضول - اتفق عدد من القادة الأفارقة، خلال قمة استثنائية بالعاصمة النيجرية نيامي، الأحد، على إطلاق منطقة تجارة حرة في جميع أنحاء القارة، تمثل سوقًا يقدر حجمه بنحو 3.4 تريليون دولار.
وتهدف منطقة التجارة الحرة لأفريقيا القارية إلى إنشاء سوق موحد لسكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وتعزيز التنمية الاقتصادية، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن خطط منطقة التجارة الحرة تلقت دفعة الأسبوع الماضي، عندما أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، الدولة رقم 25 التي تصادق على الاتفاقية التجارية.
ووقعت على الاتفاقية العامة 54 دولة من أصل 55 دولة في أفريقيا، حيث لم توقع إريتريا فقط.
اقرأ أيضا: الإنطلاق الرّسمي لمنطقة التبادل التجاريّ الحرّ الإفريقيّة
ومن المتوقع الإعلان عن موقع مقر المنطقة والجدول الزمني لبدء التداول في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية في عاصمة النيجر.
ويتضمن جدول أعمال القمة عددًا من المحاور، بينها الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن وتنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.
والهدف من منطقة التجارة الحرة الجديدة هو زيادة التجارة بشكل ملحوظ داخل إفريقيا.
والوقت الراهن، لا تجري البلدان الأفريقية سوى 16٪ من معاملاتها التجارية مع بعضها البعض، مقارنة بـ 65٪ بين الدول الأوروبية، وفقًا للاتحاد الأفريقي.
ولا تزال هناك عقبات كثيرة أمام إنشاء منطقة تجارية فعالة على مستوى القارة، بما في ذلك الافتقار إلى البنية التحتية للنقل والقيود المفروضة على الحدود.
وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية، تدريجيًا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.
وهناك بند آخر سيتم مناقشته في قمة الاتحاد الإفريقي وهو الأمن في النيجر ومنطقة الساحل المحيطة، التي شهدت تصاعدًا في عمليات العنف المسلح.
وكان من المتوقع أن تشجع المجموعة الأمنية من مجموعة الخمسة الكبرى التي تضم تشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر قادة الاتحاد الأفريقي على الضغط على الأمم المتحدة من أجل مزيد من الدعم لمكافحة العنف المتطرف.
وتهدف منطقة التجارة الحرة لأفريقيا القارية إلى إنشاء سوق موحد لسكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وتعزيز التنمية الاقتصادية، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأشارت الوكالة إلى أن خطط منطقة التجارة الحرة تلقت دفعة الأسبوع الماضي، عندما أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في إفريقيا، الدولة رقم 25 التي تصادق على الاتفاقية التجارية.
ووقعت على الاتفاقية العامة 54 دولة من أصل 55 دولة في أفريقيا، حيث لم توقع إريتريا فقط.
اقرأ أيضا: الإنطلاق الرّسمي لمنطقة التبادل التجاريّ الحرّ الإفريقيّة
ومن المتوقع الإعلان عن موقع مقر المنطقة والجدول الزمني لبدء التداول في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية في عاصمة النيجر.
ويتضمن جدول أعمال القمة عددًا من المحاور، بينها الاقتصاد والتنمية والسلم والأمن وتنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي.
والهدف من منطقة التجارة الحرة الجديدة هو زيادة التجارة بشكل ملحوظ داخل إفريقيا.
والوقت الراهن، لا تجري البلدان الأفريقية سوى 16٪ من معاملاتها التجارية مع بعضها البعض، مقارنة بـ 65٪ بين الدول الأوروبية، وفقًا للاتحاد الأفريقي.
ولا تزال هناك عقبات كثيرة أمام إنشاء منطقة تجارية فعالة على مستوى القارة، بما في ذلك الافتقار إلى البنية التحتية للنقل والقيود المفروضة على الحدود.
وستلغي منطقة التجارة الإفريقية الحرة التعريفة الجمركية، تدريجيًا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، ما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية في القارة.
وهناك بند آخر سيتم مناقشته في قمة الاتحاد الإفريقي وهو الأمن في النيجر ومنطقة الساحل المحيطة، التي شهدت تصاعدًا في عمليات العنف المسلح.
وكان من المتوقع أن تشجع المجموعة الأمنية من مجموعة الخمسة الكبرى التي تضم تشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر قادة الاتحاد الأفريقي على الضغط على الأمم المتحدة من أجل مزيد من الدعم لمكافحة العنف المتطرف.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:46 مركز اصلاح الباكلوريا بأريانة يكرم الأمنيين
- Hier 18:05 لاول مرة 8 عروض دولية في مهرجان قابس الدولي
- Hier 14:16 بلاغ حول الوضع بوادي القرعة من ولاية نابل
- Hier 09:49 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 21:17 النادي الصفاقسي يعود غدا الاحد الى التمارين
- Hier 18:39 الجنوب إفريقي قوميز حكما للقاء تونس و غانا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:12
|
28°
|28°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-27
|40°-31
|43°-26
|35°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 514) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 113) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 373) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 660) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 107) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 206) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 420) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 003) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 905) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 279) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 915) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 899) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 194) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 208) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 677) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 42 364) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 713) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 311) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 812) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 414) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:MedTunisie ( )
Sur: نجيب الشابي : الإمارات لا تستهدف تونس ،فقط هي تستهدف حركة النهضة