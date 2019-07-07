فوز كبير للمحافظين على حساب اليسار في انتخابات اليونان

Dimanche 07 Juillet 2019
الأناضول - أثينا - فاز حزب "الديمقراطية الجديدة" (وسط يمين) في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أجريت الأحد في اليونان، ما يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، لينهي أربع سنوات من حكم اليسار.
وأفادت معطيات وزارة الداخلية بأنه تم فرز 67 بالمئة من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة 57.2 بالمئة.
وأظهرت المعطيات أن حزب "الديمقراطية الجديدة"، برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، حصد 39.6 بالمئة من الأصوات، ما يمكنه من حجز 158 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ويسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.
اقرأ أيضا: اليونان.. تسيبراس يقر بهزيمته ويعلن احترامه إرادة الشعب
وحل حزب "سيريزا" (يسار)، برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، في المرتبة الثانية، بـ31.6 بالمئة (86 مقعدًا)، لينتقل من الحكم إلى المعارضة.
وحلت "حركة التغيير" (كينال) في المرتبة الثالثة، بحصولها على 8 بالمئة من الأصوات، ما يمنحها 22 مقعدًا.
وبعدها، جاء الحزب الشيوعي، بـ5.3 بالمئة من الأصوات، ليحصل على 15 مقعدًا.
بينما حصد حزب الحل، وهو يميني متطرف، على 3.77 بالمئة، ما يمكنه من حجز 10 مقاعد.
وحصل حزب "ميرا"، برئاسة وزير المالية السابق المنشق عن حزب "سيريزا"، يانيس فاروفاكيس، على 3.47 بالمئة، ليحصد تسعة مقاعد.
أما حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف فحصل على 2.97 بالمئة، وهي نسبة لا تؤهله لدخول البرلمان، حيث لم يتخط حاجز الـ3 بالمئة، بحسب ما تم فرزه حتى الآن من الأصوات.
ويتوجب استكمال فرز بقية الأصوات لتحديد إن كان الحزب سيتمكن من دخول البرلمان أم لا.
وأجريت تلك الانتخابات قبل موعدها بأربعة أشهر، في ظل استمرار محاولات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان.
وقرر تسيبراس تبكير موعد الانتخابات بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخاب البرلمانية الأوروبية، حيث تراجع بفارق 9 نقاط عن حزب "الديمقراطية الجديدة".
اليونان.. ميتسوتاكيس يعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية
متابعة - أعلن رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، انتصاره في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في اليونان، الأحد.
وألقى ميتسوتاكيس خطابا، مساء اليوم، أمام حشد كبير من أنصاره الذين تجمعوا عند مقر الحزب بالعاصمة أثينا، مرددين هتافات حماسية.
وتعهد رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" بأن تبذل الحكومة الجديدة، التي سيقودها، جهودا كبيرة من أجل النهوض بالبلاد.
وأضاف ميتسوتاكيس: "وعدت بفرض ضرائب أقل، والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات، ورفع معدل التنمية".
وشدّد على أن حكومته ستمارس الشفافية مع المواطنين وتحاسب المقصرين، وستضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وتابع: "لا أطلب منكم الوقت؛ لأننا لا نملك وقتا لنضيعه".
ومضى قائلا: "الشعب اليوناني قال كلمته؛ فهو يريد النمو والتوظيف والأمن وإعادة إعمار بلاده كما تستحق".
وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تتراوح بين 38 و42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.
وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300. بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" على عدد مقاعد بين 77 و88.
وأفادت معطيات وزارة الداخلية بأنه تم فرز 67 بالمئة من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة 57.2 بالمئة.
وأظهرت المعطيات أن حزب "الديمقراطية الجديدة"، برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، حصد 39.6 بالمئة من الأصوات، ما يمكنه من حجز 158 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ويسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.
اقرأ أيضا: اليونان.. تسيبراس يقر بهزيمته ويعلن احترامه إرادة الشعب
وحل حزب "سيريزا" (يسار)، برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، في المرتبة الثانية، بـ31.6 بالمئة (86 مقعدًا)، لينتقل من الحكم إلى المعارضة.
وحلت "حركة التغيير" (كينال) في المرتبة الثالثة، بحصولها على 8 بالمئة من الأصوات، ما يمنحها 22 مقعدًا.
وبعدها، جاء الحزب الشيوعي، بـ5.3 بالمئة من الأصوات، ليحصل على 15 مقعدًا.
بينما حصد حزب الحل، وهو يميني متطرف، على 3.77 بالمئة، ما يمكنه من حجز 10 مقاعد.
وحصل حزب "ميرا"، برئاسة وزير المالية السابق المنشق عن حزب "سيريزا"، يانيس فاروفاكيس، على 3.47 بالمئة، ليحصد تسعة مقاعد.
أما حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف فحصل على 2.97 بالمئة، وهي نسبة لا تؤهله لدخول البرلمان، حيث لم يتخط حاجز الـ3 بالمئة، بحسب ما تم فرزه حتى الآن من الأصوات.
ويتوجب استكمال فرز بقية الأصوات لتحديد إن كان الحزب سيتمكن من دخول البرلمان أم لا.
وأجريت تلك الانتخابات قبل موعدها بأربعة أشهر، في ظل استمرار محاولات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان.
وقرر تسيبراس تبكير موعد الانتخابات بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخاب البرلمانية الأوروبية، حيث تراجع بفارق 9 نقاط عن حزب "الديمقراطية الجديدة".
اليونان.. ميتسوتاكيس يعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية
متابعة - أعلن رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، انتصاره في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في اليونان، الأحد.
وألقى ميتسوتاكيس خطابا، مساء اليوم، أمام حشد كبير من أنصاره الذين تجمعوا عند مقر الحزب بالعاصمة أثينا، مرددين هتافات حماسية.
وتعهد رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" بأن تبذل الحكومة الجديدة، التي سيقودها، جهودا كبيرة من أجل النهوض بالبلاد.
وأضاف ميتسوتاكيس: "وعدت بفرض ضرائب أقل، والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات، ورفع معدل التنمية".
وشدّد على أن حكومته ستمارس الشفافية مع المواطنين وتحاسب المقصرين، وستضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وتابع: "لا أطلب منكم الوقت؛ لأننا لا نملك وقتا لنضيعه".
ومضى قائلا: "الشعب اليوناني قال كلمته؛ فهو يريد النمو والتوظيف والأمن وإعادة إعمار بلاده كما تستحق".
وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تتراوح بين 38 و42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.
وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300. بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" على عدد مقاعد بين 77 و88.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 21:46 مركز اصلاح الباكلوريا بأريانة يكرم الأمنيين
- Hier 18:05 لاول مرة 8 عروض دولية في مهرجان قابس الدولي
- Hier 14:16 بلاغ حول الوضع بوادي القرعة من ولاية نابل
- Hier 09:49 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 21:17 النادي الصفاقسي يعود غدا الاحد الى التمارين
- Hier 18:39 الجنوب إفريقي قوميز حكما للقاء تونس و غانا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:08
|19:43
|16:16
|12:31
|05:06
|03:12
|
28°
|28°
|% 61
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-27
|40°-31
|43°-26
|35°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 514) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(127 113) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 373) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 660) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 107) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 206) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 420) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 56 003) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 905) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 279) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 915) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 899) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 194) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 208) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 677) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 42 364) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 713) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 311) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 812) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 414) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
Par:MedTunisie ( )
Sur: نجيب الشابي : الإمارات لا تستهدف تونس ،فقط هي تستهدف حركة النهضة