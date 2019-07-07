فوز كبير للمحافظين على حساب اليسار في انتخابات اليونان

Dimanche 07 Juillet 2019



الأناضول

اليونان.. ميتسوتاكيس يعلن فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية

- أثينا - فاز حزب "الديمقراطية الجديدة" (وسط يمين) في الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي أجريت الأحد في اليونان، ما يمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، لينهي أربع سنوات من حكم اليسار.وأفادت معطيات وزارة الداخلية بأنه تم فرز 67 بالمئة من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة 57.2 بالمئة.وأظهرت المعطيات أن حزب "الديمقراطية الجديدة"، برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس، حصد 39.6 بالمئة من الأصوات، ما يمكنه من حجز 158 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ويسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.وحل حزب "سيريزا" (يسار)، برئاسة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس، في المرتبة الثانية، بـ31.6 بالمئة (86 مقعدًا)، لينتقل من الحكم إلى المعارضة.وحلت "حركة التغيير" (كينال) في المرتبة الثالثة، بحصولها على 8 بالمئة من الأصوات، ما يمنحها 22 مقعدًا.وبعدها، جاء الحزب الشيوعي، بـ5.3 بالمئة من الأصوات، ليحصل على 15 مقعدًا.بينما حصد حزب الحل، وهو يميني متطرف، على 3.77 بالمئة، ما يمكنه من حجز 10 مقاعد.وحصل حزب "ميرا"، برئاسة وزير المالية السابق المنشق عن حزب "سيريزا"، يانيس فاروفاكيس، على 3.47 بالمئة، ليحصد تسعة مقاعد.أما حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف فحصل على 2.97 بالمئة، وهي نسبة لا تؤهله لدخول البرلمان، حيث لم يتخط حاجز الـ3 بالمئة، بحسب ما تم فرزه حتى الآن من الأصوات.ويتوجب استكمال فرز بقية الأصوات لتحديد إن كان الحزب سيتمكن من دخول البرلمان أم لا.وأجريت تلك الانتخابات قبل موعدها بأربعة أشهر، في ظل استمرار محاولات التعافي من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان.وقرر تسيبراس تبكير موعد الانتخابات بعد الأداء الضعيف لحزبه في الانتخاب البرلمانية الأوروبية، حيث تراجع بفارق 9 نقاط عن حزب "الديمقراطية الجديدة".متابعة - أعلن رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، انتصاره في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في اليونان، الأحد.وألقى ميتسوتاكيس خطابا، مساء اليوم، أمام حشد كبير من أنصاره الذين تجمعوا عند مقر الحزب بالعاصمة أثينا، مرددين هتافات حماسية.وتعهد رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" بأن تبذل الحكومة الجديدة، التي سيقودها، جهودا كبيرة من أجل النهوض بالبلاد.وأضاف ميتسوتاكيس: "وعدت بفرض ضرائب أقل، والعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات، ورفع معدل التنمية".وشدّد على أن حكومته ستمارس الشفافية مع المواطنين وتحاسب المقصرين، وستضع الرجل المناسب في المكان المناسب.وتابع: "لا أطلب منكم الوقت؛ لأننا لا نملك وقتا لنضيعه".ومضى قائلا: "الشعب اليوناني قال كلمته؛ فهو يريد النمو والتوظيف والأمن وإعادة إعمار بلاده كما تستحق".وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تتراوح بين 38 و42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300. بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" على عدد مقاعد بين 77 و88.