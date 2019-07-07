بطولة افريقيا أقل من 16 عام بالرأس الأخضر - غينيا - تونس 63-57

Dimanche 07 Juillet 2019



وات

- انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة ( دون 16 سنة ) امام نظيره الغيني اليوم في برايا ( الراس الاخضر) ضمن الجولة الثانية من الدور الاول من بطولة امم افريقيا لصنفه بنتيجة 57/63 وهي الهزيمة الثانية بعد ان كان انهزم 57-61 في المباراة الاولى امام مالي ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء منتخب الكوت ديفوار القادم بداية من الثالثة إلا ربع مساء.