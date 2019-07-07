بطولة افريقيا أقل من 16 عام بالرأس الأخضر - غينيا - تونس 63-57

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة ( دون 16 سنة ) امام نظيره الغيني اليوم في برايا ( الراس الاخضر) ضمن الجولة الثانية من الدور الاول من بطولة امم افريقيا لصنفه بنتيجة 57/63 وهي الهزيمة الثانية بعد ان كان انهزم 57-61 في المباراة الاولى امام مالي ويلاقي المنتخب التونسي يوم الثلاثاء منتخب الكوت ديفوار القادم بداية من الثالثة إلا ربع مساء.
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|Pts
|J
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|P
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|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|-
|-
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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Par:MedTunisie ( )
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