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أمم إفريقيا.. الجزائر تكتسح غينيا وتتأهل لربع النهائي القاري

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
الأناضول - انتزع المنتخب الجزائري، الأحد، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره الغيني بثلاثية نظيفة في ثمن نهائي البطولة القارية.


بذلك، ينتظر المنتخب الجزائري في ربع النهائي الفائز من لقاء غد الإثنين بين منتخبي مالي وكوت ديفوار.

رجحت الخبرة كفة المنتخب الجزائري الذي أحكم لاعبوه السيطرة على المباراة منذ بدايتها وأضاع بغداد بونجاح فرصة التقدم عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها بغرابة إلى خارج المرمى.

وتواصل الضغط الجزائري إلى أن جاءت الدقيقة 24 حيث نجح يوسف البلايلي في إحراز الهدف الأول عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في الشباك.

وتبادل الفريقان الهجمات والفرص الضائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف نظيف.

واستمر الضغط الجزائري خلال شوط المباراة الثاني، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 57 عندما حصل على الكرة وسدد كرة أرضية في الشباك.

بعدها حاول لاعبو غينيا على استحياء إحراز هدف حفظ ماء الوجه، لكن جاء الهدف الثالث للجزائر عن طريق آدم وناس في الدقيقة 82.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين ليخرج المنتخب الجزائري فائزًا باللقاء.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185323

Ajanoub  (France)  |Dimanche 07 Juillet 2019 à 22h 46m |           
شكرا من القلب الأخوة الدزيرية.... رجولية ومواهب شابة..واحساس وطني ..ثم اخلاق فاضلة وايمان . أين منهم .اشباح ينفخ ما يسمى بالفريق اليومي !! لا موهبة لا اخلاق لا رجولية لا شي سوى اشبتح ينفخ فيها اعلان لقيط بلا اخلاقتتصدره عاهرات بلا موهبة ولا حياء ...!! قال الفريق الوطني قال. د



Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée (3-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


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