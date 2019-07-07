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اليونان.. تسيبراس يقر بهزيمته ويعلن احترامه إرادة الشعب

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
الأناضول - أقرّ رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس زعيم حزب "سيريزا" اليساري بخسارة حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت الأحد، وأعلن احترامه لإرادة الشعب.

وفي مؤتمر صحفي، الأحد، قال تسيبراس إنه اتصل هاتفيا بكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ، وهنأه على فوز حزبه في الانتخابات.


وأعلن تسيبراس أن مراسم تسليم رئاسة الوزراء إلى ميتسوتاكيس ستُجرى الإثنين.

وأظهرت استطلاعات خروج الناخبين فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" بالانتخابات؛ حيث حصل على نسبة تتراوح بين 38 و42 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة كافية التي تسمح له بتشكيل الحكومة بمفرده.

وبهذه النتيجة، من المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطية الجديدة" على عدد مقاعد يتراوح بين 155 و167 مقعدا في البرلمان، من أصل 300. بينما من المتوقع أن يحصل حزب "سيريزا" على عدد مقاعد بين 77 و88.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée (3-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
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