كاس امم افريقيا - المنتخب التونسي ينهي تحضيراته لمباراة غانا الحاسمة

Dimanche 07 Juillet 2019



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اختتم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء يوم الاحد تحضيراته استعدادا لمباراة غانا المقررة الاثنين بملعب الاسماعيلية انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس في اطار الدور ثمن النهائي لكاس امم افريقيا التي تتواصل بمصر الى غاية 15 جويلية وذلك باجراء حصة تدريبية اخيرة.وقد جرت الحصة التدريبية بمشاركة كل اللاعبين ركز خلالها الاطار الفني على وضع اللمسات الاخيرة قبل المواجهة الحاسمة غدا امام المنتخب الغاني.واوضح مهاجم المنتخب التونسي طه ياسين الخنيسي قبيل اختتام التحضيرات لمباراة الغد ان " اللاعبين واعون بالاداء المتواضع الذي ظهروا به في مباريات الدور الاول لا حيث لم يرتق الاداء الى مستوى تطلعات الجماهير الرياضية التونسية رغم النجاح في التاهل الى الدور ثمن النهائي مشيرا الى ان المواجهة امام غانا غدا الاثنين ستكون مغايرة عن سابقاتها ".وتابع لاعب الترجي الرياضي ان " شعور اللاعبين بالتقصير في الدور الاول يحمل بين ثناياه عزيمة على التدارك والظهور بوجه مشرف في لقاء غانا الذي سيكون مناسبة لاظهار المستوى الحقيقي للمنتخب التونسي.وبين ان "اولى مباريات الدور ثمن النهائي اظهرت انه لا مجال للاحكام المسبقة في كرة القدم وخروج منتخبات مثل مصر والمغرب يقيم الدليل على ان المباراة لا تحسم الا فوق الميدان".وحول طبيعة المشاكل الاخيرة التي عرفها الجهاز الفني للمنتخب التونسي ولا سيما بعد اقالة المعد البدني قال الخنيسي "شخصيا ليست لدي اي معطيات حول هذا الامر فدافيد مارسال كان يقوم بعمله بصفة عادية وكان كثير الحديث معنا ومسالة اقالته اجهل اسبابها" نافيا بالمناسبة الاشاعات التي راجت مؤخرا حول توتر العلاقة بين اللاعبين قائلا "ان الاخبار المتداولة لا اساس لها من الصحة وان الاجواء ممتازة صلب المنتخب".وللتذكير فقد عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي فيكتور قوميز لإدارة المقابلة التي ستجمع غدا بين تونس وغانا بملعب الإسماعيلية على الساعة الثامنة بتوقيت تونس.وسيساعد قوميز في ادارة اللقاء مواطنه زاكيلي سيويلا وسورو فاستوني من الليسوتو فيما سيشغل جون جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية خطة حكم رابع.