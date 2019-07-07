أمم إفريقيا.. مدغشقر تكتب التاريخ وتتأهل لربع النهائي لأول مرة

Dimanche 07 Juillet 2019



الأناضول

- واصل المنتخب المالغاشي كتابته للتاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر بعدما انتزع بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية.وتغلب منتخب مدغشقر على منتخب الكونغو الديمقراطية في ثمن النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.بذلك، ينتظر المنتخب المالغاشي في ربع النهائي الفائز من لقاء الإثنين بين تونس وغانا.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب مدغشقر حيث أحكم لاعبوه السيطرة على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف مبكر، مما دفع لاعبو الكونغو الديمقراطية للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.واعتمد لاعبو مدغشقر على الكرات العرضية على أمل الوصول إلى مرمى الكونغو الديمقراطية إلى أن جاءت الدقيقة التاسعة لينجح المالغاش في إحراز هدف التقدم إثر تسديدة صاروخية من إبراهيم أمادا سكنت الشباك.بعدها بحث لاعبو الكونغو الديمقراطية عن فرصة إدراك التعادل بشتى الطرق، فأحكم لاعبوه السيطرة على وسط الملعب وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.وجاءت الدقيقة 21 لتشهد التعادل للكونغو الديمقراطية عندما تلقى سيدريك باكامبو كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى مسجلًا التعادل.بعدها تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لإحراز الهدف الثاني لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني حيث توالت الهجمات من الجانبين، وجاءت الدقيقة 77 لتشهد الهدف الثاني لمدغشقر عندما تلقى فانيفا ايما اندرياتسيما كرة عرضية وضعها برأسه في المرمى.وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز مدغشقر باللقاء، جاء هدف التعادل القاتل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 90 عن طريق شانسيل مبيمبا الذي تلقى عرضية نموذجية وضعها برأسه في المرمى لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليخوضا شوطين إضافيين.ولم تتغير الأمور في الشوطين الإضافيين ليتم الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية والتي حسمتها مدغشقر لصالحها بنتيجة 4-2.