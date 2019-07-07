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الترجي الرياضي يتعاقد رسميا مع الايفوار واتارا لمدة موسمين

Dimanche 07 Juillet 2019

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - أعلن الترجي الرياضي، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع مهاجم النادي البنزرتي الإيفواري إبراهيما واتارا لمدة موسمين.

واورد فريق الاصفر والاحمر على صفحته الرمسية على الفايسبوك ان "الترجي الرياضي التونسي عزز صفوفه بالمهاجم الإيفواري ابراهيم واتارا الذي أمضى لفائدتنا عقدا بموسمين".
وكان واتارا التحق بالنادي البنزرتي في جويلية 2017 بمقتضى عقد يمتد على 3 سنوات.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - RD Congo (2-2) 4-2 Tab
    20:00: Algérie - Guinée (3-0)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
- - - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - - -
Demi Finale
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