الترجي الرياضي يتعاقد رسميا مع الايفوار واتارا لمدة موسمين

Dimanche 07 Juillet 2019



وات

- أعلن الترجي الرياضي، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع مهاجم النادي البنزرتي الإيفواري إبراهيما واتارا لمدة موسمين.واورد فريق الاصفر والاحمر على صفحته الرمسية على الفايسبوك ان "الترجي الرياضي التونسي عزز صفوفه بالمهاجم الإيفواري ابراهيم واتارا الذي أمضى لفائدتنا عقدا بموسمين".وكان واتارا التحق بالنادي البنزرتي في جويلية 2017 بمقتضى عقد يمتد على 3 سنوات.