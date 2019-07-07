الان جيراس: نامل تجاوز عقبة المنتخب الغاني بعد اصلاح عديد الهنات في مردودنا الجماعي

Dimanche 07 Juillet 2019



وات

- اكد مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم الان جيراس ان "التحضيرات لمباراة الدور ثمن النهائي لكاس امم افريقيا ارتكزت على اصلاح بعض الهنات الفنية في مختلف الخطوط ليبقى الامل قائما في تجاوز عقبة المنتخب الغاني" في المباراة المقررة يوم الاثنين على ملعب الاسماعيلية بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.واوضح جيراس خلال ندوة صحفية انعقدت صباح يوم الاحد بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب الاسماعيلية ان "تحليل مباريات الدور الاول لكاس امم افريقيا كشف عديد الهنات على جميع المستويات وحرصنا خلال الايام الفارطة على معالجتها وهي ارتكزت اساسا على مسالة البناء الهجومي والعمل امام المرمى والنجاعة ونتمنى ان نكون في مستوى الانتظارات خاصة وان الدور ثمن النهائي حمل مفاجات عديدة اذ وجدت منتخبات كبيرة مثل الكاميرون ومصر والمغرب نفسها خارج اطار المنافسة".وحول الاشكال الذهني الذي اعترض سبيل اللاعبين وقرار اقالة المعد الذهني دافيد مارسال قال الان جيراس "بعد مباراة موريتانيا قررت الجامعة التونسية لكرة القدم اقالة المعد الذهني وارتأت حصر مسؤولية الاداء الباهت في مسالة الاعداد الذهني رغم انني على وعي بان المشاكل التي عاشها المنتخب التونسي متنوعة وليست ذهنية فقط".وتابع الفني الفرنسي "المنتخب التونسي مطالب بمراجعة عديد الاشياء من ذلك العمل الهجومي والنجاعة امام المرمى والاندفاع والسرعة والحيوية في اللعب وقد عكفنا خلال الايام الاخيرة على معالجة بعضها" مضيفا ان "الاجواء صلب المجموعة ايجابية للغاية ولمست تعاونا كبيرا من اللاعبين خلال التحضير لمباراة غانا التي لا تقبل القسمة على اثنين.كما ان اللقاءات التي شاهدناها الى حد الان كذبت كل التوقعات من ذلك انسحاب كل من مصر والمغرب والكاميرون، لهذا فان كل الاحتمالات واردة".وبخصوص التغييرات الفنية التي ربما تشهدها التشكيلة الاساسية للمنتخب التونسي اوضح الان جيراس ان "التشكيلة ستعرف تحويرات وفق طبيعة المباراة وما يبعث على الارتياح ان كل اللاعبين جاهزون بما في ذلك العناصر المصابة وهبي الخزري وايمن بن محمد".وحول طبيعة اختياراته الفنية من ذلك انتقاء اللاعبين قبل المنافسة القارية قال مدرب المنتخب التونسي "لست نادما على اختياراتي فكل العناصر تضطلع بمهامها على الوجه الاكمل ولا اعتقد ان غياب علي معلول اثر على على مردودية الرواق الايسر فليس هناك لاعب قادر على تغيير مجريات اللعب بمفرده".هذا ويختتم المنتخب التونسي مساء يوم الاحد تحضيراته للقاء غانا باجراء حصة تدريبية اخيرة.