لاول مرة 8 عروض دولية في مهرجان قابس الدولي

Dimanche 07 Juillet 2019
وات - تنتظم الدورة 36 لمهرجان قابس الدولي من 14 جويلية الى 08 أوت 2019 تحت شعار " وتستمر الخطى .. الى ما نريد"، متضمنة إحدى وعشرين سهرة فنية.
وعقدت الهيئة المديرة للمهرجان مساء أمس السبت بمتحف العادات والتقاليد الشعبية بقابس الجنوبية ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على برنامج هذه الدورة التي ستفتح بعرض من إنتاج المهرجان يحمل عنوان " لحن الوفاء " تكريما للفنان الصادق العمري وستختتم بسهرة سيحييها الفنان صلاح مصباح.
وتشتمل هذه الدورة على 8 عروض دولية تتمثل في عروض الفنان حسين الديك يوم 20 جويلية وسولكنغ يوم 22 اوت وللجيرينو يوم 29 جويلية والفنان ليو روجاس يوم 31 جويلية واليسا يوم 01 اوت ووائل جسار يوم 02 اوت وهاني شاكر يوم 06 اوت وفيصل الصغير يوم 07 اوت.
كما تشتمل هذه الدورة على العديد من العروض التونسية الكبرى وتتمثل في عرض الفنانة شيرين اللجمي والفنان ريان يوسف يوم 16 جويلية وعرض الزيارة يوم 23 جويلية وعرض لطيفة العرفاوي يوم 24 جويلية وعرض النوبة يوم 26 جويلية وعرض يسرى المحنوش يوم 05 اوت .
كما سيكون لأحباء المسرح في هذه الدورة نصيبا وافرا حيث تمت برمجة 6 عروض مسرحية تتمثل في في مسرحية " ذاكرة قصيرة " يوم 15 جويلية ومسرحية " بيغ بوسا " لوجيهة الجندوبي يوم 16 جويلية ومسرحية " دوبل فاس" لكريم الغربي وبسام الحمراوي في السهرة الموالية ومسرحية " لاهكة لاهكة " لنضال السعدي يوم 27 جويلية ومسرحية " جعفرية " لجعفر القاسمي يوم 30 جويلية ومسرحية " جاست عبدلي 100% تابو " للطفي العبدلي يوم 03 اوت.
وبين رئيس جمعية مهرجان قابس الدولي لسعد بوخشينة في هذه الندوة الصحفية ان هيئة المهرجان قد حرصت في هذه الدورة على الاستجابة لكل الاذواق وعلى اعطاء هذا المهرجان مكانته الحقيقية وجعله من أبرز المهرجانات الثقافية في البلاد ولقيت في ذلك كل الدعم من وزارة الشؤون الثقافية، مبرزا ان المهرجان كان وفيا لبعده الفكري وبرمج تنظيم ندوة أدبية من 12 الى 14 جويلية بعنوان " قابس : سبعون سنة من السرد".
وعبر بوخشينة عن أمله في أن يتوفق المهرجان في وقت قريب في تحقيق حلمه المتمثل في بناء مسرح جديد للهواء الطلق يليق بجهة قابس وبمكانة مهرجانها الدولي الذي اكتسب شهرة واسعة، حسب تعبيره.
وعقدت الهيئة المديرة للمهرجان مساء أمس السبت بمتحف العادات والتقاليد الشعبية بقابس الجنوبية ندوة صحفية سلطت فيها الضوء على برنامج هذه الدورة التي ستفتح بعرض من إنتاج المهرجان يحمل عنوان " لحن الوفاء " تكريما للفنان الصادق العمري وستختتم بسهرة سيحييها الفنان صلاح مصباح.
وتشتمل هذه الدورة على 8 عروض دولية تتمثل في عروض الفنان حسين الديك يوم 20 جويلية وسولكنغ يوم 22 اوت وللجيرينو يوم 29 جويلية والفنان ليو روجاس يوم 31 جويلية واليسا يوم 01 اوت ووائل جسار يوم 02 اوت وهاني شاكر يوم 06 اوت وفيصل الصغير يوم 07 اوت.
كما تشتمل هذه الدورة على العديد من العروض التونسية الكبرى وتتمثل في عرض الفنانة شيرين اللجمي والفنان ريان يوسف يوم 16 جويلية وعرض الزيارة يوم 23 جويلية وعرض لطيفة العرفاوي يوم 24 جويلية وعرض النوبة يوم 26 جويلية وعرض يسرى المحنوش يوم 05 اوت .
كما سيكون لأحباء المسرح في هذه الدورة نصيبا وافرا حيث تمت برمجة 6 عروض مسرحية تتمثل في في مسرحية " ذاكرة قصيرة " يوم 15 جويلية ومسرحية " بيغ بوسا " لوجيهة الجندوبي يوم 16 جويلية ومسرحية " دوبل فاس" لكريم الغربي وبسام الحمراوي في السهرة الموالية ومسرحية " لاهكة لاهكة " لنضال السعدي يوم 27 جويلية ومسرحية " جعفرية " لجعفر القاسمي يوم 30 جويلية ومسرحية " جاست عبدلي 100% تابو " للطفي العبدلي يوم 03 اوت.
وبين رئيس جمعية مهرجان قابس الدولي لسعد بوخشينة في هذه الندوة الصحفية ان هيئة المهرجان قد حرصت في هذه الدورة على الاستجابة لكل الاذواق وعلى اعطاء هذا المهرجان مكانته الحقيقية وجعله من أبرز المهرجانات الثقافية في البلاد ولقيت في ذلك كل الدعم من وزارة الشؤون الثقافية، مبرزا ان المهرجان كان وفيا لبعده الفكري وبرمج تنظيم ندوة أدبية من 12 الى 14 جويلية بعنوان " قابس : سبعون سنة من السرد".
وعبر بوخشينة عن أمله في أن يتوفق المهرجان في وقت قريب في تحقيق حلمه المتمثل في بناء مسرح جديد للهواء الطلق يليق بجهة قابس وبمكانة مهرجانها الدولي الذي اكتسب شهرة واسعة، حسب تعبيره.
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Par:amor2 (Switzerland )
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