جنوب إفريقيا تقصى مصر من أمم إفريقيا بهدف نظيف

Samedi 06 Juillet 2019



الأناضول

- ودّع المنتخب المصري، السبت، منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة على أرضه ووسط جمهوره.وخسر المنتخب المصري من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 (ثمن النهائي) للبطولة القارية.بذلك، ستلعب جنوب إفريقيا في ربع النهائي مع نيجيريا بعد فوزها في وقت سابق اليوم على الكاميرون بثلاثة أهداف لهدفين.جاءت المباراة سريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين؛ حيث تبادلا الهجمات في رحلة بحث عن هدف التقدم.ونجح لاعبو جنوب إفريقيا في تضييق المساحات على الثنائي محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه؛ حيث مال أداء جنوب إفريقيا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.قابله محاولات مصرية حيث مال أداء الفراعنة للتسديد من خارج منطقة الجزاء إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ففي الدقيقة 85 جاء هدف التقدم لجنوب إفريقيا عن طريق ثيمبينكوسي لورش عندما انفرد بالحارس محمد الشناوي ووضعها من فوقه في المرمى.ولم يتمكن لاعبو مصر من إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من اللقاء ليخرج منتخب جنوب إفريقيا فائزًا باللقاء.