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سليانة :إخماد حريق أتى على 10 هكتارات من ''الحصيدة'' و مجرورة فلاحية و 50 حزمة تبن في الكريب

Samedi 06 Juillet 2019

Samedi 06 Juillet 2019
وات - تمكن ظهر اليوم السبت كل من أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من الفلاحين من إخماد حريق أتى على 10 هكتارات من مخلّفات الحصاد "الحصيدة" و50 حزمة علف "تبن" ومجرورة فلاحية بمنطقة كلاع من معتمدية الكريب حسب ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات) بالجهة.
وأكّد ذات المصدر ان الأسباب مجهولة وأن الحريق اندلع أثناء عملية جمع حزمات "التبن" ، لافتا إلى أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من منع تمدّد الحريق الى جبل الملاحة خاصة أن الارض الفلاحية قريبة منه.


  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
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