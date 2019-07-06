سليانة :إخماد حريق أتى على 10 هكتارات من ''الحصيدة'' و مجرورة فلاحية و 50 حزمة تبن في الكريب

Samedi 06 Juillet 2019
وات - تمكن ظهر اليوم السبت كل من أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد من الفلاحين من إخماد حريق أتى على 10 هكتارات من مخلّفات الحصاد "الحصيدة" و50 حزمة علف "تبن" ومجرورة فلاحية بمنطقة كلاع من معتمدية الكريب حسب ما صرح به مصدر من الحماية المدنية لمراسلة (وات) بالجهة.
وأكّد ذات المصدر ان الأسباب مجهولة وأن الحريق اندلع أثناء عملية جمع حزمات "التبن" ، لافتا إلى أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من منع تمدّد الحريق الى جبل الملاحة خاصة أن الارض الفلاحية قريبة منه.
وأكّد ذات المصدر ان الأسباب مجهولة وأن الحريق اندلع أثناء عملية جمع حزمات "التبن" ، لافتا إلى أن أعوان الحماية المدنية تمكنوا من منع تمدّد الحريق الى جبل الملاحة خاصة أن الارض الفلاحية قريبة منه.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 22:14 الملعب التونسي يحتفل بعيد ميلاده ال71
- Hier 22:03 أردوغان يبحث مع السراج آخر التطورات في ليبيا
- Hier 21:32 ترحيب دولي وعربي بـ''اتفاق الخرطوم''
- Hier 18:51 محكمة نرويجية تقضي بالسجن 5 سنوات لوزير سابق
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:16
|12:31
|05:05
|03:11
|
31°
|31°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|31°-27
|40°-29
|40°-30
|45°-31
|39°-27
Follow @babnet_Tunisie
(138 462) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(126 590) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 341) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 92 142) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 90 682) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 77 055) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 034) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 71 020) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 55 978) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 872) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 51 051) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 875) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 831) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 44 916) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 173) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 265) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 667) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 284) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 787) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 497) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
Par:sayada ( )
Sur: الصراصير السوداء تكتسج منطقة رواد والمواطنون يستنجدون بالبلدية للحدّ من أعدادها