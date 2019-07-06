مصر 2019 - تونس بالقميص الأحمر خلال لقاء الدور الثاني

Samedi 06 Juillet 2019
باب نات - وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الجامعة التونسية بالسماح للمنتخب التونسي باللعب بالقميص الأحمر خلال لقاء الدور الثاني و الذي سيجمع منتخب تونس بمنتخب غانا يوم الاثنين القادم 08 جويلية على ملعب الإسكندرية انطلاقا من التاسعة ليلا بتوقيت مصر الثامنة بالتوقيت التونسي.
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|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
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|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
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|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
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|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
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|-
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|Demi Finale
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