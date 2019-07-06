مصر 2019 - تونس بالقميص الأحمر خلال لقاء الدور الثاني

Samedi 06 Juillet 2019



باب نات

- وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الجامعة التونسية بالسماح للمنتخب التونسي باللعب بالقميص الأحمر خلال لقاء الدور الثاني و الذي سيجمع منتخب تونس بمنتخب غانا يوم الاثنين القادم 08 جويلية على ملعب الإسكندرية انطلاقا من التاسعة ليلا بتوقيت مصر الثامنة بالتوقيت التونسي.