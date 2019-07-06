الدقيقة 73.. دعوات للهتاف ضد إسرائيل بملاعب الكان في مصر

Samedi 06 Juillet 2019
الأناضول - تتصاعد دعوات إلكترونية بالهتاف ضد إسرائيل في الدقيقة 73 بالمباريات المتبقية بكأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر، ردا على حديث تل أبيب بتواجد مشجعين إسرائيليين بمدرجات "الكان".
وتصدر هاشتاغ (وسم) #الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل (إسرائيل)، السبت، قائمة الأكثر تداولا في موقع تويتر بمصر، قبل مباراة فاصلة بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا ضمن مباريات البطولة، التي انطلقت يوم 21 يونيو/حزيران الماضي وتختتم 19 يوليو/تموز.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، قالت سفارة إسرائيل في مصر عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: "قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2019".
وأضافت: "زار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية (شمال شرق)، وكانت هذه المرة الأولى للجماهير الإسرائيلية مشاهدة التصرف الإنساني من جانب جماهير الكرة المصرية".
وقوبل هذه التنويه الإسرائيلي بردود من قبل نشطاء مصريين، اتسمت بالسخرية والاستنكار.
واقترحت إحدى الناشطات المصريات فكرة الهتاف بالمدرجات: "إحنا ممكن نعمل هاشتاج اهتف في الدقيقة 73 ضد إسرائيل طبعا تاريخ قريب على قلبكم"، في إشارة لحرب أكتوبر/ تشرين أول 1973، والتي حررت مصر بموجبها أراضٍ تابعة لها من الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.
وحوّل مغردون ذلك الاقتراح لهاشتاغ، وتكررت عشرات التغريدات التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، دون أن يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري أو الإسرائيلي بشأن تلك المشاركات الإسرائيلية السابقة أو المستقبلية.
وهتفت مدرجات الكان في مباريات عربية هذا العام باسم نجم مصر السابق واللاعب الدولي محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 (اتفاقا مع رقم قميصه السابق في الملاعب) تقديرا له.
وتصدر هاشتاغ (وسم) #الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل (إسرائيل)، السبت، قائمة الأكثر تداولا في موقع تويتر بمصر، قبل مباراة فاصلة بين منتخبي مصر وجنوب إفريقيا ضمن مباريات البطولة، التي انطلقت يوم 21 يونيو/حزيران الماضي وتختتم 19 يوليو/تموز.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، قالت سفارة إسرائيل في مصر عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: "قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2019".
وأضافت: "زار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية (شمال شرق)، وكانت هذه المرة الأولى للجماهير الإسرائيلية مشاهدة التصرف الإنساني من جانب جماهير الكرة المصرية".
وقوبل هذه التنويه الإسرائيلي بردود من قبل نشطاء مصريين، اتسمت بالسخرية والاستنكار.
واقترحت إحدى الناشطات المصريات فكرة الهتاف بالمدرجات: "إحنا ممكن نعمل هاشتاج اهتف في الدقيقة 73 ضد إسرائيل طبعا تاريخ قريب على قلبكم"، في إشارة لحرب أكتوبر/ تشرين أول 1973، والتي حررت مصر بموجبها أراضٍ تابعة لها من الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.
وحوّل مغردون ذلك الاقتراح لهاشتاغ، وتكررت عشرات التغريدات التي ترفض التطبيع مع إسرائيل، دون أن يصدر تعليق رسمي من الجانب المصري أو الإسرائيلي بشأن تلك المشاركات الإسرائيلية السابقة أو المستقبلية.
وهتفت مدرجات الكان في مباريات عربية هذا العام باسم نجم مصر السابق واللاعب الدولي محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 (اتفاقا مع رقم قميصه السابق في الملاعب) تقديرا له.
|Groupe A
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|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|-
|-
|-
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|-
|-
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|Demi Finale
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